Lo Celso: "Lo intentamos hasta el final"

El autor del único gol verdiblanco, Giovani Lo Celso, se ha mostrado disgustado por no haber podido ganar un partido que, según el argentino, el Betis mereció: "Sabor amargo. Queríamos conseguir los tres puntos contra un rival directo, lo intentamos hasta el final, tuvimos situaciones de gol que no entraron".

Ha sido uno de los partidos en los que el Betis ha generado más ocasiones: "No sé si el que más pero creo que creamos muchas como para ganar. Ellos se encontraron el empate a balón parado y no hicieron mucho más. Creo que merecíamos los tres puntos".

El Betis se queda fuera de Europa: "Sabíamos que jugábamos con un rival directo, que si ganamos nos poníamos ahí pero bueno. Aún falta mucho, hay que seguir mejorando porque el jueves tenemos otra final".

Otro gol de Lo Celso: "Lo importante es ayudar al equipo desde el lugar que me toque. Me voy con sabor amargo porque el gol no sirvió para ganar"