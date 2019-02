Setién: "Nos ha faltado acertar, no hemos podido hacer más"

El técnico verdiblanco, Quique Setién, ha destacado tras el partido la superioridad de su equipo en el día de hoy. El Betis, según el cántabro, ha realizado un gran partido en el que solo ha faltado más acierto de cara a gol: "Ha sido un buen partido por nuestra parte, hemos hecho todo lo que podíamos hacer excepto el segundo gol. Ellos en la primera parte han tenido protagonismo pero en la segunda parte el dominio ha sido absoluto. Nos ha faltado acertar, no hemos podido hacer más".

El gol del Alavés llegó justo después de la ocasión de Jesé: "Ha sido un momento puntual, ellos han tenido su ocasión, la han metido, tienen poder en el juego aéreo, pero bueno, viene precedida de una acción nuestra que podría haber sido el 2-0. Visto lo que ha pasado en la segunda parte si ese gol entra el partido hubiera estado mucho más claro para nosotros".

El Betis ha hecho todo lo que estaba en su mano: "Las ocasiones han estado, las llegadas han estado, muchos remates a portería, llegadas por todos lados, no es fácil encontrar espacios con 10 jugadores metidos en el área. Hemos tenido muchas llegadas como para poder haber metido otro gol".

A Setién no le satisface el punto: "Por supuesto que no, no nos podemos quedar satisfechos porque hemos merecido ganar con claridad, ya en la ida nos pasó lo mismo. Ellos han defendido como han podido pero bueno, las ocasiones han estado ahí pero no hemos tenido la capacidad para meterla dentro".