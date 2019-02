El Betis como reclamo azteca

El presidente de la Liga española de fútbol, Javier Tebas, destacó ayer el interés de que esta competición sea la segunda más seguida en México, un mercado que consideró de primera importancia en el mundo del fútbol. "A nadie se le escapa que México es una pasión, hay cantidad de aficionados y es un país en el que el fútbol es fundamental.

No competimos con la liga mexicana, nosotros competimos por ser los segundos allí; para nosotros es prioritario el mercado mexicano", señaló en una rueda de prensa el mandatario, que se refirió en particular al Betis y a los dos futbolistas aztecas que tiene en sus filas: Andrés Guardado y Diego Lainez. "Están en uno de los equipos que más están destacando en la competición, uno de los de más crecimiento. La llegada de Lainez ha sido importante y no sólo en su país está rodeada de grandes expectativas", indicó Tebas, que añadió que la liga azteca está entre las ocho mejores del mundo y se echa de menos que no tenga una perspectiva más dirigida el mercado europeo: "Hoy en día, en Europa la liga mexicana no se ve mucho. Se podría ver porque hay grandes jugadores y es competitiva, pero es una cuestión de horarios".