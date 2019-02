0-2. El Betis se vuelve práctico

Valladolid, 24 feb (EFE).- El Betis se llevó este domingo los tres puntos del estadio José Zorrilla, en un deslucido partido, sobre todo, con una primera mitad tediosa, que acabó con el primer gol de los sevillanos en la prolongación, y en el que el Real Valladolid no encontró ideas para finalizar.



Con un Betis muy replegado, marcando con cinco jugadores la línea defensiva, los vallisoletanos ya partían con una complicación a la hora de poder encontrar huecos y buscar sorprender a un rival bien organizado en su área, pero también los locales mostraron seriedad en defensa, lo que se tradujo en un juego poco fluido.



No llegaban balones interiores, ni en un área ni en otra, y las aproximaciones no llegaban a inquietar a los porteros. De hecho, habían transcurrido los treinta primeros minutos de partido, y no se produjo ningún lanzamiento entre los tres palos, si bien es cierto que el cuadro blanquivioleta mostró más mordiente.



El espectáculo brilló por su ausencia, sin una buena circulación de balón y sin sensación de equipo, ni en el bando bético ni en el vallisoletano, con lo que las pocas llegadas con algo de peligro se produjeron a balón parado, y ni aun así conseguían alcanzar la meta contraria.



La primera intervención de un guardameta aconteció en el minuto 36, cuando Pau López detuvo, sin dificultad, un remate de Óscar Plano desde la frontal del área, lo cual explica a la perfección la soporífera primera mitad que se vivió en el José Zorrilla, que rompió brevemente Lainez con un disparo que Masip desvió.



Faltaban dos minutos para el descanso, y el Real Valladolid desaprovechaba una gran ocasión, ya que hasta tres jugadores lograron una posición privilegiada dentro del área, pero Guardiola, inexplicablemente, lanzó sin fuerza, y Pau López impidió, con total facilidad, que el primer gol subiera al marcador.



Cuando ya todos se preparaban para el descanso, el cuadro andaluz sacaba petróleo de la última jugada, tras una mala salida de Masip que dejó la portería descubierta y Mandi, de chilena, marcaba el tanto inaugural para dar ventaja a su equipo y cerrar de la mejor forma una pésima primera parte.



La salida de Verde dio más frescura e intensidad al Real Valladolid, que se volcó en busca del empate. Pudo llegar en el minuto 64, pero el portero bético desvió, prácticamente en el límite -de hecho, entro el VAR para comprobar si había traspasado la línea de meta-, el cabezazo de Guardiola.



El Betis se centraba en defender su dominio en el marcador y de tratar de arañar alguna opción, lo que buscaron a través de Joaquín, primero, quien estaba solo dentro del área pero remató mal de cabeza, y de Canales, más tarde, quien disparó fuera de la portería de Masip, pero por escasos centímetros.



Precisamente ambos fueron los protagonistas del segundo gol del Betis, a tres minutos del final, con una gran jugada de Canales, que se fue deshaciendo de los defensores locales para plantarse dentro del área, donde Joaquín esperaba para empujar el balón y añadir otro tanto para su equipo.



Ficha técnica:



0 - Real Valladolid: Masip; Antoñito, Kiko Olivas, Calero, Nacho; Keko (Anuar, m.62), Alcaraz, Míchel (Ünal, m.82), Hervías (Verde, m.53); Óscar Plano y Guardiola.



2 - Real Betis: Pau López; Barragán (Guardado, m.34), Mandi, Javi García, Feddal, Francis; Kaptoum, Carvalho, Canales; Lainez (Joaquín, m.46), León (Sidnei, m.76).



Goles: 0-1, m.45+: Mandi. 0-2, m.87: Joaquín.



Árbitro: González Fuertes (Comité asturiano). Mostró cartulina amarilla a Nacho (m.62), del Real Valladolid, y a Canales (m.20), Feddal (m.84), del Betis.



Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo quinta jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio José Zorrilla ante 20.125 espectadores.



Inés Morencia