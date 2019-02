Joaquín: "Hemos sabido sufrir y tenemos los tres puntos"

Joaquín Sánchez, autor del segundo gol que ha sentenciado el partido, ha destacado tras el encuentro la importancia moral que supone esta victoria tras la reciente eliminación de la Europa League: "Era un partido crucial para nosotros, para seguir aspirando a estar en los puestos europeos. Después de una semana dura queríamos hacer un buen partido aquí. Ha sido difícil porque el Valladolid aprieta pero hemos sabido sufrir y tenemos los tres puntos".

Su gol con 'fortuna':"La verdad es que ha sido un regalo de Canales. Yo le he dado fatal y por eso ha entrado. Sabía que iba a ser difícil porque el balón venida botando y he intentado darle bien para que no se fuera arriba pero bueno, creo que por eso ha entrado. El Valladolid ha hecho una segunda parte muy buena y nos vamos contentos".

El equipo está preparado para lo que viene: "Sabemos que tenemos un par de semana difíciles. Venimos haciendo muchas cosas bien, en cosas puntuales los resultados nos están haciendo muchos daño. El equipo siempre fiel a su filosofía y su estilo, hace las cosas bien para sacar partidos pero no tenemos suerte. La victoria de hoy nos da moral importante para el partido del jueves".