Alarcón tranquiliza a los béticos que viajan a Valencia

Ramón Alarcón, director del Área de Negocio del Betis, mandó un mensaje tranquilizador a los béticos que se desplazan a Valencia para estar con el equipo mañana en Mestalla. De este modo, aseguró que se velará por la seguridad y que, en condiciones normales, nadie que lleve su entrada se va a quedar fuera.

"El partido está declarado de alto riesgo, por lo que habrá mucha presencia policial. No habrá ningún problema, simplemente les decimos a nuestros aficionados que vayan como siempre van a los partidos, sin causar problemas, cada uno a su asiento. Para que podamos vivir todos una auténtica fiesta del fútbol", explicó en Cope Alarcón, que añadió: "Nadie puede impedir la entrada a cualquier aficionado que haya comprado su entrada más allá de la jaula y que vaya ataviado con sus cosas del Betis y dentro de la ley, es decir, que no vaya borracho, insultando o con un arma blanca. Ya se vio el domingo, cuando marcamos los dos goles, como gente del Betis, además de la jaula, se levantó de sus asientos para celebrarlos y llevaban sus camisetas, bufandas y banderas. No quiero echar más leña al fuego sobre el asunto. Ellos sabrán por qué han adoptado esa actitud y emitieron el comunicado que sacaron".