Joaquín: "Esto es el Betis y el Betis no se rinde"

Joaquín Sánchez, capitán del Betis, analizó la derrota verdiblanca ante el Getafe. "Teníamos una oportunidad importante para ponernos cerquita de Champions pero se nos va ante un equipo que lleva una buena campaña, un equipo aguerrido, fuerte y cuando se pone 0-2 el partido es muy complicado remontar este tipo de partidos. Lo hemos intentado pero no nos ha dado", ha dicho para los micrófonos de beIN Sports.

El Betis ha vivido una semana dura tras la eliminación de Copa y la derrota de hoy: "Es verdad que nos cuesta mucho sacar los partidos adelante, cuando nos metemos ya es tarde, veníamos de ganar en Valladolid y posicionarnos bien pero hemos sufrido una semana muy dura. Era el momento de dar el golpe en la mesa pero no ha podido ser, seguimos teniendo los mismos objetitvos"

Con respecto a los cánticos de la afición en contra de Setién, Joaquín se ha mostrado claro: "La afición tiene todo el derecho a expresarse pero no ayuda en estos momentos. Los últimos resultados no han sido positivos, pero esto es fútbol y la afición es lo primero de este club. Tenemos que estar lo más unidos posible y el equipo está con el entrenador. Esto es el Betis y el Betis no se rinde".