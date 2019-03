Guardado: "¿Lainez? A quien comparen con Messi sale perdiendo"

Andrés Guardado se ha convertido en el 'padre' de Diego Lainez en el Betis, un Lainez que ha desaparecido de los planes de Quique Setién y por quien han preguntado en Canal Sur Radio al del PSV: "Con dijo Jordi Alba, cualquiera al que quieran comparar con Messi sale perdiendo. Ojalá que llegue a la calidad de Messi, pero vamos con calma. Hay que mantenerle alejado de lo que se habla de él, porque le puede perjudicar por la presión y la obligación. Ahora tiene que ir sacando todo su talento".

El '18' quita hierro a las ausencias de su compatriota. "No nos olvidemos que se ha dicho que el club iba a llevar a Diego con calma. También las necesidades del equipo, porque cuando llegó había pocos futbolistas y ahora hay que ir tranquilos. No nos podemos equivocar con él. En un futuro no muy lejano podrá dar muchas alegrías al Betis", ha explicado un Guardado "contento de regresar a la selección después de seis meses".

"Empezamos con ilusión el nuevo proceso, esperando ayudar con todo lo que pueda. Feliz por Diego, que es nuestro futuro de la selección y que vaya dando los primeros pasos en la selección", indicó sobre la primera lista del 'Tata' Martino con México.