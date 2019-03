Así se gestó el fichaje de Lo Celso por el Betis

El fichaje de Giovani lo Celso por el Betis ha sido uno de los mejores de LaLiga este curso. En el conjunto verdiblanco están más que satisfechos con una operación que permitirá a los verdiblancos adquirir al argentino en unas condiciones inmejorables. De hecho, ya hay equipos que están dispuestos a pagar más del doble de lo que desembolsará el Betis por él al PSG.

El ex del PSG es objeto de un amplio reportaje en France Football en el que también interviene Lorenzo Serra Ferrer, quien explica los pormenores de la operación. "Aprovechamos la situación. Cuando me di cuenta de que el nuevo entrenador (Tuchel) no contaba con él esta temporada me puse en contacto con su padre para expresar nuestro interés. Luego hablé con Antero Henrique (director deportivo del PSG) y Maxwell (miembro de la dirección deportiva parisina y ex del Barcelona), a quienes convencimos, al igual que a Gio", explica el balear.

La idea del Betis es adquirir el pase de Lo Celso y disfrutar de él algunos años más: "Esperamos que se quede con nosotros durante muchos años. La próxima temporada, él podrá seguir creciendo con el Betis".