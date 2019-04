El físico de Carvalho da para mucho

William Carvalho fue el jugador del Betis más destacado ayer en Vallecas. El portugués, acostumbrado a tener otro rol en su selección, donde venía de cuajar dos buenas actuaciones, parece que prolongó su estado de gracia para disfrute ahora de la afición verdiblanca.

El centrocampista estuvo muy exigido en la primera hora de partido, donde la presión e intensidad del Rayo fue asfixiante. No encontró con facilidad ni a Canales ni a Lo Celso, que acabaron diluidos entre unas líneas muy juntas, pero no así el ex del Sporting de Portugal.

Intentó oxigenar el juego buscando una alternativa por las bandas con Emerson y Tello, y cuando el físico de los rivales franjirrojos en el tramo final acabó bajando, ahí apareció el del portugués. Además de ganar balones por alto, el verdiblanco comenzó a llegar con mucho peligro a la frontal del área rival, como suele hacer con Portugal. Ahí nació su asistencia para el gol de Tello. Un físico que da para mucho.