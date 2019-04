Lainez se despide de su abuela, que ya le "cuida desde arriba"

No está pasando un buen momento Diego Lainez y nada tiene que ver con que en los últimos encuentros haya perdido protagonismo en el equipo, después de una llegada prometedora. Tiene que ver con algo mucho más importante, con su familia. Y es que el jugador mexicano acaba de perder a una persona muy importante para él, su abuela materna, de la que ha querido despedirse en las redes sociales y a la que le ha hecho una promesa muy significativa.

"Toda la vida de tu mano. Un angelito me cuida desde arriba, no lo asimilo, ni lo creo, gracias por ser la persona más fuerte y alegre del mundo. Me demostraste todo tu amor en cada momento y me quedo con que siempre te hice sentir orgullosa y con lo mucho que te amo y te extrañaré, como a nadie en el mundo, pero desde arriba te prometo siempre estarás orgullosa de mí, como siempre me lo pediste y me animabas para salir adelante cuando las cosas se ponían difíciles. Gracias por ayudarme a cumplir todos mis sueños y por darme a la mejor mamá del mundo. Siempre te llevaré conmigo, es demasiado triste y difícil porque sé que llevabas días intentándolo, pero te haré sentir orgullosa en todo momento y daré lo mejor de mí siempre por ti... hasta siempre, abuelita Veka".

Lainez colgó esta emotiva carta de despedida a su abuela en su perfil de Instagram, acompañada de varias fotografías en las que aparece junto a ella.