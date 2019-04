Setién: "Metemos a otro equipo en la lucha por Europa"

El técnico del Betis, Quique Setién, ha mostrado su frustración en sala de prensa tras el encuentro ante la Real. El cántabro ha lamentado esa ocasión de Joaquín que habría cambiado el rumbo del partido: "Ya sabíamos que el que más acertara es el que siempre tiene posibilidades de ganar. La realidad es que hemos tenido una más clara que la que han tenido ellos. La que ha tenido Joaquín era más clara, nos hubiéramos puesto en ventaja y además en un momento en el que la Real estaba sufriendo mucho. En esa jugada desgraciada les hemos metido en el partido. Es un palo, porque teníamos mucha fe e ilusiones en este partido pero no ha podido ser. Hemos empezado bien, hemos dominado a la Real, ellos también han tenido acciones, nos han generado, pero teníamos el partido controlado. Metemos a otro equipo en la lucha por Europa".

El la jugada del primer gol de la Real el Betis reclamó una falta sobre Guardado: "Yo dónde estoy no he podido verlo, he visto la acción, es verdad que el árbitro podría haber revisado esa jugada, siempre hay acciones en las áreas en este sentido que a veces tienen importancia y a veces menos, pero la jugada del gol no era córner. Lo demás es a criterio del árbitro. Unas veces son acciones a favor y otras en contra".