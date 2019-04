Joaquín pide tener "fe hasta el final"

Los síntomas que transmite el Betis no son buenos y la racha de cinco victorias en los últimos 21 partidos no ayuda a pensar en que el equipo va a poder reaccionar y reconducir ese camino que le lleve a repetir la próxima temporada en Europa. No obstante, el vestuario, a través de su capitán, Joaquín Sánchez, quiere mandar al beticismo un mensaje de unidad y de confianza, prometiendo darlo todo en estas últimas ocho jornadas y pidiendo para ello el apoyo de una afición a la que no quiere ver con los brazos bajados. "No crecemos cuando las cosas se vuelven fáciles, lo hacemos cuando afrontamos nuestros desafíos. FE hasta el final", pidió ayer el portuense a través de sus perfiles en redes sociales, un texto que decidió acompañar con etiquetas como las de clásica de "#mushobetis" y otras como "#juntossiempre" o "#hastaelfinal".

El equipo sabe que la grada está enfadada, pero necesita su calor para reaccionar. Si no, lo que queda de temporada se hará insoportable.