Priscila: "El ambiente ha sido indescriptible, que se vuelva a repetir"

Priscila, delantera del Betis Féminas, analizaba el empate final al término del partido para Gol. "No nos sabe bien el punto a ningún equipo, hemos tenido la primera parte pero no hemos aprovechado las ocasiones, y luego nos han empatado en la segunda", ha dicho la bética.

El partido ha tenido dos partes claramente diferenciadas para ambos equipos, algo con lo que coincide la jugadora heliopolitana. "La primera ha sido nuestra, hemos tenido la posesión y el peligro, pero no hemos materializado. En la segunda, el Sevilla ha tenido ventaja, no hemos estado bien. El punto no nos vale para la cuarta posición, queríamos darle la victoria a la afición", ha reconocido.

Por último, Priscila ha destacado el buen ambiente vivido en el Villamarín con casi 24.000 espectadores. "La verdad que es indescriptible, es lo más bonito que nos ha podido pasar este año, la pena es el resultado pero espero que la afición haya disfrutado y que se vuelva a repetir", ha finalizado.