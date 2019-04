Lainez está convencido de que acertó y sólo necesita tiempo

México, y Estados Unidos, donde reside una importante coloniza azteca, son dos de los mercados en los que el Real Betis se quiere hacer fuerte, de ahí que no sea de extrañar que la entidad verdiblanca se fijara en su momento en Andrés Guardado, al margen de lo que podía ofrecer en lo deportivo al equipo, y este pasado mes de enero lo haya hecho en la joven promesa mexicana Diego Lainez. El azteca no está entrando en los planes de Setién en los últimos partidos, de ahí que en México ya cuestionen la decisión de su compatriota, la cual tildan de desacertada.

Lorenzo Serra Ferrer firmó al internacional en invierno por unos 14 millones de euros; una apuesta de futuro que no está teniendo rendimiento inmediato y que, en parte, fue motivada por el deseo del Betis de adelantarse al Ajax, que también lo seguía. Ahora, tras la clasificación del conjunto holandés a semifinales de Champions y con la mala racha verdiblanca, desde el país azteca han aprovechado para cuestionar la decisión de Lainez. Sin ir más lejos, Televisa apunta a que "en la vida hay decisiones que te pueden cambiar el futuro" y que "hay diversas situaciones en las que podría llegar a haber arrepentimiento", haciendo clara alusión al fichaje del joven mediocentro por el Betis. Infobae, por su parte, va más allá: "Prefirió la banca del Betis a jugar en el Ajax que derrocó a Cristiano".

Récord, además, alude a su "círculo cercano", asegurando que el "canterano del América comienza a pensar que se equivocaron en la decisión de que Lainez jugara en España y no en Holanda", a lo que Fox añade: "Quizás todo seguiría valiendo la pena si el tabasqueño jugara en España como al principio, pero lo cierto es que cada vez es menos". ESTADIO ha podido pulsar a personas cercanas al futbolistas que niegan la mayor y que afirman que Diego está "contento" con su elección. "Es una cuestión de tiempo", aseguran convencidos de que "lo mejor está por venir". Entienden que es lógico que haya un periodo de adaptación y que la competencia es mucha y buena en las posiciones en las que se desempeña el '22' bético. Paciencia es una palabra que suele repetirse en el entorno del futbolista, que espera que la campaña próxima, ya con una pretemporada en las piernas y el conocimiento de estos meses, sea la del despegue de Lainez en el fútbol español.

Lainez

Al margen de todo ello, lo cierto es que el joven Lainez sólo ha sido titular en cuatro de los 22 partidos que el Betis ha disputado desde que llegó en enero, uno en Copa del Rey y tres en LaLiga. Todavía no ha completado un partido hasta la fecha. En las semifinales coperas no apareció, mientras que en las últimas siete jornadas ligueras apenas ha gozado de 35 minutos. Su bagaje como bético, lógicamente, no puede ser muy destacado: se reduce a un gol y una asistencia... ¿Se ha equivocado Lainez? El futbolista tiene claro que no.