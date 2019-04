El final demoledor del Real Betis

El Betis recibe este domingo al Valencia en el Benito Villamarín, terreno de juego al que el conjunto che volverá el próximo 25 de mayo para disputar frente al Barcelona la final de la Copa del Rey con la que todos los béticos soñaban y de la que se vieron privada por los de Marcelino en 'semis'. De ahí el ánimo de revancha que empujará al primer plantel verdiblanco en una cita que se antoja vital para las aspiraciones europeas de un equipo que, de no ganar, podría verse descolgado prácticamente de la lucha europea por completo.

Una victoria tan buscada como obligada que, de llegar, podría materializarse en la segunda mitad. O al menos, eso indican las estadísticas. Y es que el Betis de Quique Setién es el equipo de LaLiga que más puntos ha ganado con goles marcados en la segunda mitad de sus partidos a lo largo de la temporada, con un total de 21.

No se trata exclusivamente de un signo de la competición doméstica, sino que es denominador común de los verdiblancos a lo largo de todo el curso. De hecho, 62 son los goles que acumula el Betis de Quique Setién teniendo en cuenta todas las competiciones (LaLiga, Europa League y Copa del Rey), habiendo llegado 43 de ellos tras el paso por vestuarios, teniendo en cuenta, también, los dos anotados en la prórroga frente al Espanyol en Copa. O lo que es lo mismo, algo más del 69% de los goles verdiblancos han llegado tras el 45' en lo que va de temporada.

Los de Setién, además, afilan su puntería conforme se acerca el final del encuentro, siendo mucho más prolíferos de cara a portería en el último cuarto de hora de los partidos, en los que ha conseguido un total de 20 dianas, amén de los tantos de Sergio León y Mandi contra el Espanyol que sirvieron para certificar el pase del Betis a las semifinales de Copa. Todo ello, a pesar de que el Betis de Setién no está destacando este año, precisamente, por su pegada, siendo Lo Celso y Canales, ninguno de ellos delanteros, los máximos anotadores del Betis en lo que va de temporada.

Sean en la segunda mitad o en la primera, lo que sí está claro este domingo frente al Valencia es que los goles del Betis tienen que llegar si no quieren decir adiós a la lucha por Europa.