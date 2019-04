Junior: "Encaro la recta final con muchas ganas e ilusión"

El Betis necesita recuperar la mejor versión de Junior Firpo en este tramo final de temporada para reforzarse de cara a su lucha por los puestos europeos. El carrilero izquierdo, fundamental en la recta final de la pasada campaña, ya se encuentra completamente recuperado de las dos lesiones que ha sufrido durante el presente curso y ahora espera poder ofrecer su mejor nivel en un momento tan importante para el equipo.

En una entrevista ofrecida a BeSoccer, el jugador de origen dominicano se ha mostrado muy optimista con este tramo final de liga en el que espera que el Betis consiga la clasificación europea: "Yo encaro la recta final con muchas ganas e ilusión. Aparte de los logros colectivos que tenemos, tengo uno individual. Ante el Valencia lo planteamos como una final. Hay que demostrar a la gente que queremos ganar porque, si no ganamos, el tren de Europa se aleja un poquito y quizá se nos vaya".

El jugador verdiblanco también ha recordado el derbi de la última jornada, en el que la falta de efectividad arriba fue un factor decisivo: "Es verdad que estamos un poco dolidos, creo que merecimos algo más que la derrota. Al fin y al cabo tuvieron más efectividad y nosotros, errores impropios en nuestra área. Eso es el fútbol, el fútbol son goles, y si te marcan más, pierdes".

Junior ha sufrido dos lesiones de gravedad durante esta temporada que le han impedido ayudar al equipo en varios partidos: "Un poco frustrante, al final lo vives como un aficionado más. Muestras tu rabia, frustración, alegría, decepción... Es muy jodido cuando llevas todo el año ayudando. Estas dos lesiones han sido frustrantes. Ahora me encuentro muy bien, en las dos anteriores no tuve estas sensaciones".

En el aspecto individual, el jugador del Betis ha mostrado su frustración con su temporada debido a las lesiones: "Me he perdido cuatro meses de competición. Son muchos, y cuatro meses muy importantes. Empecé jugando bien, haciendo goles, ayudando, con la Sub 21... Por culpa de estas lesiones, la catalogo como frustrante".

Ahora, Junior vuelve para ser una pieza importante para Setién: "El míster sigue confiando en mí igual o más que antes de lesionarme. Por eso estoy tranquilo, tengo su confianza y si él quiere estoy para ayudar en estos partidos".

El nombre de Junior ha estado ligado a equipos como el Real Madrid: "Espero que sea un verano lo más tranquilo posible. Que pueda ir al Europeo, que lleguemos muy lejos o que lo ganemos. Y nada, después disfrutar de los pocos días de vacaciones que tendré si todo sucede así. Y tranquilo".