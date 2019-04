Joaquín: "Nos cuesta mucho marcar goles y así es complicado"

Joaquín Sánchez, que hoy volvía a la titularidad tras el derbi, también ha mostrado su pesar por un resultado que, según su punto de vista, no ha sido justo para el Betis: "Difícil, creo que hemos hecho muchas cosas para marcar goles, para por lo menos no haber perdido, pero seguimos racha negativa de la que tenemos, no meterlas, y luego, dos tiros, dos goles, es complicado, después jugar ante equipos tan fuertes como el Valencia, es difícil. Aun así, lo hemos intentando, nos cuesta mucho marcar goles y así es complicado".

La dínamica de resultados: "Luchamos contra eso, cambiar esa dinámica para que los resultados cambien, por una cosa u otra no estamos acertando, al final el fútbol es marcar goles, cuando no marcas y el rival te llega y te hace mucho daño es complicado sacar los partidos adelante".

El equipo tiene que mejorar: "Se trabaja, se intenta cambiar la dinámica, es verdad que seguimos ahí, en la pelea, va a luchar hasta el final, mensaje positivo siempre, hacemos muchas cosas bien, es verdad que no da para sacar los partidos, cambiar las dinámicas está a un paso, no estamos teniendo esa suerte, mensaje dentro del vestuario es positivo".