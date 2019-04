Real Betis 1-2 Valencia: Se queda sin plaza en el tren directo a Europa

El Betis va tarde. El tren que lleva a Europa directamente, vía sexta plaza, ha pasado de largo. Con la derrota de ayer, queda ya a nueve puntos. Ya sólo puede aspirar a la séptima plaza, tras una jornada que pintaba propicia con los tropiezos de Sevilla, Athletic, Alavés, Espanyol, Real Sociedad y Eibar.

Los de Setién pagaron cara sus concesiones -el segundo gol de Guedes es un regalo en toda regla-, se recompusieron al final, espoleado por el penalti de Paulista y la expulsión de Rodrigo, pero volvieron a acusar su falta de eficacia. Y sin gol, alcanzar el objetivo se antoja una quimera.

Las bajas de Canales y William Carvalho condicionaban indudablemente el once de Setién, que, manteniendo su identidad, ajustó su dibujo para tratar de sorprender a un Marcelino al que ya se había enfrentado tres veces esta temporada. Salió de inicio con un once que, a priori, podía parecer el típico 1-3-4-2-1, con Junior y Joaquín por los costados, con Tello y Lo Celso por dentro y Jesé arriba, pero sobre el papel el dibujo cambió. Mandi pasó a ocupar el lateral, con el portuense por delante, al que doblaba constantemente. Guardado era el que se incrustaba entre los centrales y trataba de dar salida al balón, y Kaptoum estaba un paso por delante, junto a Lo Celso.

El guion, a la postre, no parecía muy distinto a los tres partidos anteriores. El Betis, protagonista, controlaba la pelota. El Valencia, bien plantado, esperaba para salir con velocidad a la contra. De hecho, el porcentaje de posesión era apabullante (75/25), pero salvo una ocasión de Tello en el 6', con un disparo cruzado con el interior de su bota derecha que se marchó ligeramente desviado, y un cabezazo de Mandi tras un balón colgado por Guardado tras un córner, Neto apenas había tenido trabajo.

El Valencia no encontraba la manera de sorprender a la contra. El Betis intensificaba especialmente la presión tras pérdida para evitar las rápidas transiciones del conjunto che, que suelen ser letales. El plan funcionaba. Setién esta vez sí estaba leyendo bien el partido, pero, como él mismo dijo en la previa, este Valencia está de dulce y le sale todo. "Tiran desde el vestuario y es gol", llegó a presagiar el cántabro. Y así fue. En la primera ocasión que el Betis se descompuso por el centro, lo aprovechó Parejo para montar una contra. Abrió a Rodrigo, que había salido minutos antes para cubrir la baja del lesionado Cheryshev, y entregó a Guedes, que condujo hasta acomodarse el balón a su derecha, momento en el que se sacó un potente disparo desde la frontal que cogió a Pau López algo tapado. Rozó el balón con la punta de los dedos, pero poco más pudo hacer el meta verdiblanco para evitar que su equipo se marchase al vestuario en desventaja.

Reacción tardía

El tanto había dejado noqueado el Betis, que no reaccionó tras el descanso. Antes al contrario, cedió el control de la pelota al Valencia, que, con una velocidad más, aprovechó la descomposición del cuadro de Setién para abrir distancias en el marcador. Y es que, un equipo como el Valencia, que buscaba su billete para la Champions, regalos como el que le hizo el Betis ayer no lo suele desaprovechar. Porque dejar rematar a Guedes completamente libre de marca desde la frontal, casi desde el mismo sitio desde donde apenas unos minutos antes había hecho el 0-1 -pero en el otro área-, no se puede considerar otra cosa. El obús del portugués castigaba una nueva desatención defensiva de los verdiblancos, sumidos en una profunda depresión, de la que les costó salir.

Reaccionó Setién sacando a Loren por Mandi, primero, y Sergio León y Lainez, a renglón seguido. Argumentos ofensivos a los que difícilmente se les encontraba un sentido táctico más allá de morir con las botas puestas, pero el penalti cometido por Gabriel Paulista en el 78' al despejar con el brazo un córner que trataba de rematar Sergio León en el primer palo y transformaba Lo Celso metía en el partido a un Betis que se lo creyó con la expulsión de Rodrigo a 8' del tiempo reglamentario.

Se sucedió entonces, sin éxito, el postrero asedio verdiblanco sobre la portería de Neto, aunque también la tuvo Gameiro en el 87' para sentenciar, pero Bartra le presionó lo suficiente para forzar el error del francés, que se había plantado solo ante Pau.

Ahora, el margen de error es mínimo empezando por el miércoles en el Ciudad de Valencia ante un Levante que se juega la vida. Sin Feddal, ni Lo Celso, sancionados, y está por ver si llegan Canales y Carvalho.

- Ficha técnica:

1 - Betis: Pau López; Mandi (Loren, m.58), Bartra, Feddal; Joaquín, Guardado, Kaptoum (Lainez, m.75), Junior; Tello, Lo Celso; y Jesé (Sergio León, m.69).

2 - Valencia: Neto; Wass, Garay, Paulista, Gayà; Carlos Soler, Parejo, Coquelin, Cheryshev (Rodrigo, m.34); Guedes (Gameiro, m.77) y Santi Mina (Lato, m.69).

Goles: 0-1, M.45: Guedes. 0-2, M.48: Guedes. 1-2, M.78: Lo Celso, de penalti.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité Murciano). Expulsó por dos tarjetas amarilla al valencianista Rodrigo, que las vio en los minutos 62 y 82. Además, amonestó a los locales Guardado (m.46+), Júnior (m.54), Feddal (m.58) y Lo Celso (m.73).

Incidencias: Partido de la trigésima tercera jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Benito Villamarín ante cerca de 43.000 espectadores. El Betis estrenó unas camisetas ecológicas hechas con material reciclable.