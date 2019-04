Camarasa: "No sé qué quiere el Betis"

Víctor Camarasa encara ya la recta final de una cesión en el Cardiff que ha sido provechosa, suma cinco goles y ha ganado cartel en la Premier gracias a sus buenas actuaciones. Es decir, que si no tiene sitio en el Betis, no le faltarán ofertas. Hasta el momento, según asegura, no tiene noticia alguna de su futuro.

"Tengo contrato con el Betis y fue muy feliz allí, me sentí muy cómodo. Ya se verá, mi futuro es cosa de las dos partes y aún no puedo decir nada porque no sé qué quiere el Betis. Haré la pretemporada y ya se verá", señaló el medio en una entrevista para Radio Marca Sevilla, donde consideró que no será fácil hacerse con un sitio: "Hay mucha competencia en mi puesto. Es un equipazo. Canales y Lo Celso están haciendo una temporada increíble".