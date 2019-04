Bordalás defiende a Setién: "Está haciendo méritos y trabajando bien"

José Bordalás es uno de los técnicos de moda de Primera división. Su temporada al frente del Getafe no está pasando desapercibida, y luchará hasta el final por meter a su equipo en Europa y truncar los objetivos de Sevilla o Betis. No obstante, pese a las rencillas del pasado, no tiene problema en defender a su compañero Quique Setién.

"Lo de Setién no es agradable. No me gusta. Le tengo máximo respeto a todos los compañeros. Es una profesión complicada y difícil. A los entrenadores de Primera división no nos han regalado absolutamente nada y si Setién está en el Betis es porque está haciendo méritos y porque viene trabajando bien. Está sacando los resultados que la afición desea y no es agradable", ha comentado Bordalás en 'El Larguero' de la Cadena Ser. Además, ha dicho que "no hay motivos para llevarse mal".

El técnico también está siendo noticia en los últimos días por su futuro, ya que se le ha relacionado con el Sevilla, pese a la negación de las partes sobre la existencia de acuerdo o negociación. Bordalás ha despejado cualquier tipo de duda: "A mi agente le prohibí que me comentase ofertas porque estoy centrado en acabar lo más arriba posible. Además, me queda un año de contrato. Sí hablo con mi agente y mi presidente sobre una ampliación, pero ahora estamos con algo importante y no quiero desviar la atención. No por mí, al equipo le puede distraer".

Ha reconocido que se ve preparado para entrenar a cualquier equipo, pero que comunicará su decisión a final de Liga: "No tienen por qué pensar en mi marcha los aficionados. Ahora mismo no sé nada de ofertas porque sinceramente le dije que no me contase nada, que hablaríamos a final de temporada. Yo estoy feliz, contento y agradecido en Getafe, mi mente está en seguir. No pienso en entrenar a otro equipo, pero sí pienso que estoy preparado para entrenar a cualquier equipo de cualquier nivel. Trabajo para mejorar, tengo madurez, y me centro en mi equipo".

También ha valorado las opciones de su equipo para imponerse a Betis, Sevilla o Valencia y entrar en Champions: "La música de la Champions es la más bonita, igual que los himnos en la Eurocopa o un Mundial. Alguna noche me lo he imaginado, todos soñamos. Soñamos despiertos. Sueño mucho cómo habría sido como jugador y como entrenador jugar en los mejores campeonatos". "Todo el mundo es consciente de las limitaciones del equipo. No puedo cambiar el discurso, queda mucho en juego. Hay auténticos equipazos como Sevilla, Valencia, el Betis que se ha descolgado, el Athletic de Bilbao, que nos cuadruplican en presupuesto y posibilidades. Nosotros estamos ahí con humildad y trabajo y no cambiaremos el discurso", añade.

Aunque su estilo de juego ha sido muy criticado, al igual que a Setién por todo lo contrario, Bordalás defiende el resultadismo: "Siempre me ha gustado Cruyff por su interpretación del fútbol. Al final un entrenador tiene que adaptarse a los jugadores y la plantilla que tiene. Me gustaría interpretar el fútbol a veces de otra manera, pero sería un error. No siempre se debe usar el mismo esquema. Para mí lo importante es sacar buenos resultados, por muy romántico que seas con tu idea. En el Getafe estamos felices porque sacamos buenos resultados. Todas las formas son buenas si logras eso, ningún modelo es mejor que el otro. Todo vale".