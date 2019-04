Feddal: "No ir a Europa sería un fracaso"

Zou Feddal no le encuentra explicación a la situación por la que atraviesa el equipo, reconoce que les "cuesta finalizar", pero asegura que "no es el mejor momento para bajar la cabeza". El central, en declaraciones a la televisión del club, considera "entendible" el enfado de la grada, pero pide "unidad" para alcanzar el objetivo.

P: ¿Qué sensaciones dejó la derrota ante el Valencia?

R: Nosotros somos conscientes de las oportunidades que se nos han ido escapando, el vestuario está triste porque las cosas no se han hecho de la mejor manera y ese mínimo factor suerte tampoco lo hemos tenido de nuestro lado. Al final, solo nos queda mirar para adelante. Lucharemos hasta el final por este escudo y esta afición.

P: ¿Cuál cree que es el problema del bajón del equipo?

R: Estamos anclados en el hecho de que cualquier oportunidad del rival acaba en gol. Me cuesta entenderlo porque trabajamos e intentamos hacer lo que nos pide el entrenador y muchas veces nos ha salido muy bien pero últimamente no. Mis compañeros lo dan todo. El cabreo de la afición es entendible, esperan mucho de nosotros y están en su derecho. También les hemos hecho ver que podemos estar ahí arriba. Es difícil de explicar. Tienes posesión, tienes cosas buenas, pero nos cuesta finalizar.

P: Pero en los dos últimos partidos el equipo no ha merecido tan duro correctivo.

R: Algo habrán hecho mejor que nosotros. El fútbol, para mí es resultado, y cuando no ganas, nadie se acordará de quién jugó mejor, sino del que ganó.

No es el mejor momento para agachar la cabeza, sino sacar la fuerza y tirar para adelante. El grupo está muy unido.

P: ¿Mira el calendario?

R: Siempre he dicho que quiero ir partido a partido y no pensar en nada más. Este año, mientras las matemáticas lo digan, vamos a pelear, pero si empezamos a hacer cálculos... El equipo es consciente de lo que se juega. Si no nos metemos en Europa es un fracaso. Si queremos crecer como club, si queremos ser más exigentes, ir a por más, tenemos que estar en la parte de arriba.

P: Se la jugó con Sánchez Martínez...

R: Me enfadé porque no toco el balón. Estaba apercibido y me sentí con impotencia. No quería que me sacara la quinta. Me equivoco porque no tengo que actuar así. Pero la tensión€ En ese momento fue comprensible conmigo, me podía haber expulsado.

P: Y ahora que estaba entrando de nuevo en el equipo, será baja ante el Levante.

R: Si el míster me da continuidad es porque ve que le puedo dar algo al equipo. Yo trabajo para convencerle. Ojalá ganemos, porque no estamos para mirar la situación de cada uno. Tenemos que ganar y no importa quien juegue, como si tiene que jugar el Curita...

P: El Ciudad de Valencia es un campo especial para usted.

R: El Levante me dio la oportunidad de jugar en España y le tengo mucho cariño. Les deseo lo mejor a partir del jueves.

P: Parece que al menos el calendario ahora es más amable...

R: Da igual lo que se jueguen los rivales, nosotros tenemos que ir a lo nuestro. Tenemos que ir 'a full'. No podemos relajarnos. No hay relajación.