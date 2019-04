Mandi: "Hay que pedir perdón por este partido"

Autocrítico, Aïssa Mandi no ponía paños calientes a la abultada derrota en el Ciudad de Valencia e incluso pedía disculpas por ello a la afición, aunque aseguró que el equipo no se rendirá y seguirá peleando por volver a jugar en Europa.

"No hemos dejado de creer, veníamos con la intención de hacer un buen partido. Creemos todavía en Europa, pero hay que pedir perdón por este partido, no es digno de este club ni de esta camiseta. No lo hemos hecho bien y es culpa de todos, estamos todos en el mismo barco y hay que salir adelante todos juntos", explicó en los micrófonos de Gol el central argelino.

Pese a todo, el zaguero apuesta por pasar página cuanto antes: "Si te ganan 4-0 es que han sido claramente superiores. No hay mucho más que decir, no hemos hecho las cosas bien. No hay más que hablar y lo que tenemos que hacer es trabajar más".