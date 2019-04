A por Reis, con la 'fórmula Emerson'

Emerson Aparecido llegó al Betis en el pasado mercado invernal de fichajes en una operación a tres bandas, pues si bien está cedido por el Atlético Mineiro en teoría, en la práctica todo se encuadra en un acuerdo de colaboración entre el Barcelona y el club verdiblanco; ya que los culé ficharán ahora al lateral derecho y lo dejarán a préstamo en el Benito Villamarín por dos campañas, hasta evaluar si tiene sitio o no en el Barça.

Esta operación no será la única que sellen ambas entidades, que podrían compartir al Ludovit Reis, pivote defensivo de sólo 18 años que juega en el Groningen. El director ejecutivo del club holandés, Hans Nijland, negó el pasado martes haber cerrado ya un acuerdo con el Barcelona para traspasar al Reis por 2,5 millones.

"No es una cifra realista, no vamos a malvender a ningún jugador", dijo el mandatario del Groningen a la cadena de televisión holandesa 'RTV Noord', donde sí confimó que existe una negociación en marcha: "Todavía no hay ningún acuerdo, pero estamos negociando de forma seria". Una delegación del Barcelona encabezada por su responsable del fútbol formativo profesional, José Mari Bakero, visitó recientemente Holanda para iniciar gestiones.

"No voy a discutir las cantidades que se manejan durante unas negociaciones, pero también he escuchado a algunos que dicen de 12 a 14 millones de euros, y eso tampoco es verdad", manifestó Nijland.