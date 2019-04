Setién: "Estoy convencido de que sí, de que voy a seguir"

Quique Setién se mostró disgustado por la abultadísima derrota cosechada en el Ciudad de Valencia frente el Levante. "Uno lleva toda la vida en esto. No son momentos fáciles. Ya sé cómo es el fútbol, los cambios que da. Uno siempre confía, cuando es optimista, que las cosas van a cambiar a mejor", destacó el cántabro, que se mostró realista en sala de prensa: "Es verdad que las cosas ahora son difíciles tras esta derrota tan abultada e inesperada. Llegábamos con muchas ganas tras las derrotas de las últimas semanas, que esas sí que fueron inmerecidas".

Junto a ello, el técnico del Betis resaltó que se les "pone bastante complicado el objetivo planteado de entrar en Europa", aunque seguirán "peleando mientras que matemáticamente sea posible".

Ahora le toca darle la vuelta, algo complicado: "El estado anímico es el motor de todo y nuestra situación, antes de este partido, con las dos derrotas, no era fácil de sobrellevar, hoy lo hemos visto, lo estábamos percibiendo en estos días para preparar el partido, que han sido pocos. Ya se veía que el estado de ánimo, la realidad es que en los primeros minutos lo hemos visto. En la primera parte lo han hecho bien, hemos encontrado equipos que nos han defendido bien, y se veía a los jugadores temerosos con el balón, con desconfianza y esto a nosotros nos perjudica. La jugada del primer gol nos ha supuesto una losa enorme, sabemos las dificultades que tenemos para remontar un gol y el equipo no ha sabido sobreponerse. En otros partidos, a pesar de perder estuvimos bastante bien y mejor que en este pero hoy no nos ha salido nada. Además los goles han sido en momentos que nos han afectado mucho. la situación es la que es, hay que aceptarla y afrontar los partidos que nos quedan. Tenemos que recuperarnos para el partido contra el Espanyol y que los jugadores se sientan tan buenos como lo han sido este año".

¿Cree que seguirá en el puesto de entrenador?: "No es algo que yo tenga que contestar, yo estoy convencido de que sí, de que voy a seguir. Es verdad que el club está en una situación difícil porque los jugadores tienen que soportar la presión, pero ya hemos hablado de esta situación en algunas ocasiones. A todos nos gustaría que las cosas salieran mejor, pero a veces, las expectativas no se cumplen. La realidad es que seguimos confiados en lo que estamos haciendo, ahora es difícil, pero creo que este proyecto tiene futuro".

¿Se ve terminando la temporada?: "Sí, por supuesto que me sorprendería que no".

La situación del equipo: "Lo dije en la previa ayer. Asumo con humildad las situaciones, de la misma manera que no me vengo arriba cuando las cosas van bien. Entiendo que ahora toca apechugar y hay que sobreponerse. Llevo 1000 partidos entre jugador y entrenador y sé cpmo funcionan estas cosas. Es comprensible que una parte de la afición critique a su entrenador porque las cosas no van bien, me gustaría que las cosas se analizaran más allá del resultado. Sé lo que es y se cómo funciona, estoy ilusionado con este equipo, con este proyecto. Mentalmente estoy fuerte para seguir y avanzar, aunque haya épocas o fases como estas tan difíciles de entender. Creo que hay muchas cosas que este club y este equipo han conseguido estos dos años y yo seguiría hacia adelante, pero claro, el club no es mio".

Las posibilidades de entrar en Europa: "Ya he contestado antes, se reducen los partidos y el número de puntos y te alejas, pero matemáticamente estamos ahí. Yo creo que el equipo ha dado una imagen muy pobre, tiene que ver todo con el estado de ánimo. El otro día, aún perdiendo, dio una sensación extraordinaria, contra Sevilla y Valencia no merecimos perder. Contra el Valencia tiramos 19 veces más que el rival. A un equipo que defiende tan bien como el Valencia. Las sensaciones de los otros dos partidos fueron buenas, pero los resultados no. Es solo un partido, hay que esperar a ver si somos capaces de reponernos ante el Espanyol, sacar el orgullo y animar a los jugadores que son los que tienen que sacar esto".

El partido del Levante: "Me ha sorprendido la eficacia, ha tenido eficacia, es verdad que yo al Levante no le puedo valorar en su justa medida, pero hemos estado por debajo de las expectativas. Mi equipo hoy se ha notado mucho que no estábamos bien. Hemos ido dos marchas menos por detrás del Levante".