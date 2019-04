Sevilla, 25 abr (EFE).- El tópico, el lugar común, los cripticismos técnicos y la ya quimera europea han dado paso desde la hecatombe del Betis en el Ciutat de Valencia ante el Levante (4-0) a un final liguero que, con Quique Setién o sin él en el banquillo bético, se va a hacer muy largo para jugadores, cuerpo técnico, directiva y afición.



La aciaga noche de Valencia es el colofón negativo, hasta el momento, de un equipo que se ha 'caído' desde que enero asomó en el calendario de 2019, ya que ha logrado 17 puntos de 51 posibles en Liga y ha sido eliminado en diesiseisavos de Liga Europa ante el Rennes francés y en semifinales de la Copa del Rey ante el Valencia.



Si, como afirmó Setién tras la noche negra de su equipo, "el estado anímico es el motor del cuerpo, de todo" y que el de los suyos estaba "tocado" tras las derrotas consecutivas ante el Sevilla y el Valencia, el engranaje bético está hoy por hoy gripado tras la actuación ante los levantinistas y para afrontar los cuatro partidos que restan para el fin de LaLiga.



El Betis, con un ambiente funeral que se palpaba anoche en todos los componentes de la expedición verdiblanca, vuelve este jueves a ejercitarse en lo que se antoja, más que el tópico 'entrenamiento de recuperación para los titulares y el resto sobre en el césped', como un terapia de grupo para afrontar lo que queda.



El reflejo fueron las caras muy largas de todos, con el director deportivo de la entidad, Lorenzo Serra Ferrer, a la cabeza, a la llegada en la madrugada de este jueves al aeropuerto de San Pablo de un equipo tocado en su línea de flotación y consciente de la dificultad de lo que se le avecina.



Y el primero de los capítulos difíciles que deberán afrontar, con el cántabro o sin él, será el próximo lunes contra el Espanyol en el Benito Villamarín, que ya dictó su veredicto en el partido ante el Valencia al corear de manera mayoritaria el cántico, casi la sentencia, de 'Quique vete ya'.



El entrenador bético, cuya continuidad está más en entredicho que nunca tras la noche ante el Levante, dijo que, no obstante, él se siente con fuerzas para seguir al frente de la nave bética y que no entendería que la directiva tomase la decisión de destituirle.



"Por supuesto que me encuentro con fuerzas. No hemos llegado hasta aquí porque nos caigamos en situaciones como ésta. Uno lleva toda la vida en esto y sabe cómo funcionan las cosas", afirmó sobre su eventual cese Setién, quien se mostró "convencido" de seguir y, sobre lo demás, dijo que no es algo a lo que él "tenga que contestar".



Aunque todos los pesos pesados del equipo han apelado al orgullo y a la defensa del escudo y recurrido, aunque bien es cierto que con escasa convicción, al tópico de que aún quedan puntos, las declaraciones han ido desde el perdón por un 4-0 que "no es digno de este club" del argelino Aïssa Mandi, al "hay que apechugar" y "acabar de la forma más digna la temporada" del capitán Joaquín Sánchez.



Por su parte, el más claro en la defensa de su técnico fue su paisano Sergio Canales, quien ilustró su posición con la afirmación de que "no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes?.



Tras el examen, casi una oposición, ante el Espanyol, el Betis viaja a Éibar, recibe al Huesca y terminará en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid la competición liguera, en la que hoy está clasificado en décima posición con 43 puntos, a seis ya del séptimo, el Athlétic de Bilbao.



No obstante ello y que el estado anímico está en un sótano, Setién ha vuelto a tirar de un manual que ha sido también una de las causas de la incomprensión que profesa a su ideario buena parte de la afición bética: "Se reducen los partidos, el número de puntos que puedes conseguir y te alejas más", señaló.



