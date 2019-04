Sergio León, relacionado con el Levante

Tras la derrota del Betis por cuatro goles a cero ante el Levante en el Ciudad de Valencia se le volvieron a ver las costuras al conjunto de Setién. La falta de contundencia en defensa se suma a la nula capacidad de los arietes béticos para anotar goles. Así han ido desfilando varios nombres en la punta del ataque bético con el mismo resultado.

Ayer le tocó el turno a Sergio León, un futbolista que durante esta campaña ha contado con escasos minutos para el equipo de Heliópolis. El cordobés ha sido relacionado en las últimas horas con el Levante, según informa la Cadena Ser. Parece existir un acuerdo verbal entre el cuadro valenciano y el futbolista bético aunque todo dependerá de la continuidad o no de Quique Setién en el banquillo del Betis, aunque no es la primera vez que se relaciona al futbolista con el equipo levantinista. León confía en la llegada de un técnico con el que pueda disponer de más minutos y su idea principal no pasa por abandonar la entidad bética.

El de Palma del Río ha disputado 1.155 minutos durante esta temporada, repartidos en 27 partidos, entre LaLiga, Copa del Rey y Europa League, anotando 3 goles y repartiendo dos asistencias. En los 16 encuentros que ha disputado en competición liguera aún no ha sido capaz de ver portería, números que podrían abrir la puerta del canterano bético durante el próximo mercado de fichajes.