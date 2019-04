Betis 1-1 Espanyol: Teje su mortaja tras el primer estornudo

El arreón postrero y el punto inservible que da el golazo de Feddal en el minuto 94 ya no pueden camuflar que el Betis está enfermo de una hipocondria crónica. Al primer síntoma de malestar se pone a tejer su mortaja. Se ve moribundo y espera el último estertor, dictando sus últimas voluntades, rodeado de seres queridos... y de alguno que se le acerca para jactarse de un fallecimiento para muchos anunciado desde hace tiempo. Sucede que, encarando ya el final del túnel, suele sentir una mejoría y pega un arreón postrero que llega muy tarde. Las lágrimas de impotencia de Bartra al final del encuentro son la prueba de que el 1-1 no es más que una derrota con forma de empate.

El ambiente estaba crispado, los pitos eran previsibles tras el bochorno en Valencia y las tres derrotas seguidas con las que el Betis llegaba al partido. Había que mostrar buena intención y Setién hizo cinco cambios, algunos de ellos muy llamativos.

Como el relevo en la portería, que no se sabe muy bien si es un premio a Joel (no jugaba desde la doble eliminación de Europa y Copa a primeros de marzo) o un castigo a un Pau López que ha encajado nueve goles en los últimos 12 disparos recibidos. También significativa era la vuelta de Jesé al once tras no jugar ni un minuto ante el Levante; justo lo contrario que Sergio León, que pasó de la titularidad a la grada, y Loren, de disputar 90' en feudo granota, a calentar banquillo. Además, Joaquín volvió al carril diestro y Lo Celso y Feddal regresaron tras cumplir sanción, con el frío Kaptoum consolidado como sustituto del lesionado Carvalho y con Junior por delante de un Tello que, para el míster, incomprensiblemente, no pasa de mero revulsivo.

El equipo, por su parte, también quería redimirse ante su afición e intentó mostrar su voluntad de sacar dignidad y protagonizar un arreón de orgullo para acabar LaLiga con otra imagen y otros resultados, objetivo por encima incluso de la clasificación europea tan posible matemáticamente como quimérica.

Se vio una salida fuerte, algo que ni se recordaba en el Betis de Setién, que ha llegado al descanso perdiendo en 24 de 26 partidos en este 2019 y que en la primera media hora de sus partidos sólo ha metido cinco de sus 39 tantos a favor.

La tarjeta de presentación fue una carrera de Jesé por la izquierda, con servicio al primer palo para un Lo Celso que ejercía de 'falso 9' y pase atrás para el remate de Canales y, luego, otro de Joaquín, repelidos ambos por la poblada zaga del Espanyol, con líneas muy retrasadas y una defensa de cinco metida en su área. Había una clara intención de atacar: juego más vertical, reduciendo toques en la elaboración, imprimiendo un alto ritmo de juego, presionando...

Empero, las buenas intenciones duraron sólo 10 minutos. Víctor Sánchez, que es 'perro viejo', soltó dos bocados para frenar el ímpetu local. A partir de ahí, el Espanyol empezó a tener más balón, demostró saber qué hacer con él y comenzó a crear peligro. Pedrosa aprovechó un resbalón de Joaquín en una porfía y Feddal desvió a córner un centro con 'maldad'. Que el Betis va a acabar el curso sin aprender a defender el balón parado quedó demostrado con el remate en el segundo palo, totalmente libre de marca, de Lluis López, quien se topó con una salvadora parada de Joel.



El cuadro heliopolitano no llegaba a posición de remate mediante combinaciones. Si lo hacía, era sólo con chispazos: golpes de ingenio de Lo Celso, conducciones de Canales o el desborde de Joaquín. Era, por tanto, una versión mucho más reconocible que la de los primeros compases de partido. Sólo faltaba el regalito de cada día para ser el 'Betis de 2019' y, para colmo de males, esta vez el fallo grosero lo cometió el jugador más fiable: Canales intentó un arriesgado (y a todas luces innecesario) cambio de orientación con un pase bombeado en su área por encima de Borja Iglesias, pero le salió flojo y bajo. El 'Panda' la controló en el área, sorteó a Joel y disparó. Mandi salvó milagrosamente sobre la línea, pero Darder remachó el 0-1 en el 37' para multiplicar, si cabe, la enorme indignación del beticismo, que puso la música de viento a todo volumen cuando Del Cerro Grande pitó el descanso.

En la reanudación, se adentró en su depresión. Kaptoum deja detalles de calidad, pero da la sensación de no importarle el resultado, pues siempre tiene el mismo trote 'pasota'. El medio camerunés optó por no seguir a Darder, que condujo por dentro y filtró un pase para Marc Roca, cuyo zurdazo lo desvió Joel con la punta de los dedos.

La hipocondria generalizada estaba atenazando a los béticos. No salía nada. En el 54', Mandi puso un centro medido para Canales. El '6' podía rematar directamente o incluso bajarla y disparar, pues estaba solo en el área. Optó por la primera opción y su cabezazo, con todo a favor, salió muy desviado.

Jesé y el propio Canales -desde su lesión no es el mismo- fueron los sacrificados por Setién, que apostó por Tello y Loren antes de tocar arrebato, quitar a Mandi y sacar a Lainez para acabar con un 1-4-1-4-1 que encerró a un Espanyol que se fue muy atrás con demasiado tiempo por jugar. Defendía sólo por acumulación, cada vez le costaba más sacarla y se le hizo demasiado largo el choque.

Feddal, que había avisado de sus intenciones con un robo y salida a la contra, completó su partidazo con un acrobático remate en la posición del '9' para pescar un punto con sabor a fracaso. Europa queda a seis puntos (más el 'goal average') a falta de nueve para el final.

- Ficha técnica:

1 - Betis: Joel Robles; Joaquín, Mandi (Lainez, m.77), Bartra, Feddal, Junior; Guardado, Kaptoum; Lo Celso, Canales (Loren, m.61); y Jesé (Tello, m.57).

1. - Espanyol: Diego López; Javi López, Óscar Duarte, Lluís, Hermoso, Pedrosa; Víctor Sánchez, Marc Roca, Sergi Darder (Alex López, m.87) ; Melendo (Wu Lei, m.74) y Borja Iglesias (Ferreyra, m.79).

Goles: 0-1, M.37: Darder. 1-1, m.94: Feddal.

Árbitro: Carlos del Cerro Grande (Comité Madrileño). Amonestó a los locales Mandi (m.58), Feddal (m.61) y Junior (m.78) y al visitante Melendo (m.68).

Incidencias: Partido de la trigésima quinta jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Benito Villamarín ante cerca de 31.000 espectadores.