Joaquín: "En los últimos partidos nos cuesta mucho"

El capitán del Betis, Joaquín Sánchez, ha destacado tras el encuentro las pérdidas de tiempo del Espanyol en la segunda parte: "En la segunda parte prácticamente creo que ha faltado que se tirara el entrenador. Los diez u once jugadores de campo se han tirado todos. De los 6' que se han añadido, que son pocos, se han jugado 3', cada ocasión se han ido al suelo, pero lo hemos hablado con normalidad. Se puede dialogar con él (árbitro)".

La segunda vuelta del equipo: "En los últimos partidos nos cuesta mucho. El transcurso de la segunda vuelta nos está costando. No es porque no tiene fe el equipo y no lo intenta. Desgraciadamente esa pérdida nos hace mucho daño. Hemos sido valientes. En la segunda parte creo que ellos no han salido de su campo. Lo hemos intentado y es verdad que nos cuesta hacer gol. Dentro de la mala dinámica, no hemos perdido, y afrontar los últimos partidos con las mejores sensaciones y ganando, por supuesto

Los partidos restantes: "Después de un campeonato en el que el equipo ha competido bien, mentalmente, conseguir esa victoria por terminar bien. Lo merecemos. Irte con buenas sensaciones es positivo. El equipo ha dado la cara en todo momento momento. Verdad que ha llegado la racha en el peor momento. Terminar lo mejor posibles y dar la cara el año que viene".