Joel: "El ambiente no es que ayude"

Joel Robles, titular en el día de hoy, también ha mostrado su tristeza por el resultado: "Triste por el momento que estamos viviendo. Cuando la afición no está contigo, cantan al míster, directiva, los perjudicados somos los jugadores. Agachar la cabeza y trabajar, te frustra, no salen las cosas, hay silbidos. El ambiente no es que ayude".

El fallo de Canales: "Qué le vas a decir a Sergio. Nos ha dado mucho. A muerte con él. Unas veces fallará él, otras mi compañero".

A preparar los próximos partidos: "Mañana a recargar las pilas, recuperar, el fútbol es así, somos profesionales, no podemos agachar la cabeza, morderse la lengua porque hay otro reto en Eibar".