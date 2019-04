El Betis monitoriza al prometedor Maouassa para el lateral zurdo

Faitout Maouassa, lateral izquierdo que milita en el Nimes Olympique francés cedido por el Rennes, es una de las opciones que monitoriza el Betis para reforzarse en el costado zurdo el próximo curso. Apodado como el Jordi Alba francés en sus inicios en el Nancy, el futbolista de sólo 20 años se ha afianzado esta temporada en la Ligue 1 y ya ha llamado la atención de clubes alemanes e ingleses. Menudo (1,70) como el jugador del Barcelona, destaca por su capacidad física para recorrer el carril una y otra vez y llegar con calidad a línea de fondo para contribuir al juego ofensivo de su equipo.

Nacido en la localidad francesa de Villepinte el 6 de julio de 1998, Maouassa completó su formación en el Nancy, club al que llegó en 2015. Dos años después el equipo galo decidió traspasarlo tras consumarse su descenso a Ligue 2. La apuesta del Rennes fue fuerte, siete millones de euros, pero decidió que se curtiera en el Nimes este curso. Precisamente en el Nimes ha sido donde ha explotado sus condiciones y donde ha encontrado su posición ideal. Allí, su técnico lo retrasó desde el extremo al lateral, otro aspecto en el que coincide con Jordi Alba, quien jugó más adelantado en sus inicios hasta que Emery lo convirtió al lateral con resultados espectaculares. La experiencia ha sido un éxito y, tras comenzar como suplente, se hizo pronto como un sitio hasta hacerse un fijo en el once de Bernard Blaquart, que está completando una buena temporada.

Internacional con Francia en todas las categorías inferiores -campeón de Europa sub 17 y sub 19-, Maouassa tiene muchas opciones de acudir al Europeo sub 21 de Italia, algo que podría disparar su cotización, que actualmente está entorno a los diez millones de euros.

El Betis se reforzará el próximo mercado en el lateral izquierdo. La presumible marcha de Junior dejará unos réditos importantes en las arcas verdiblancas -que irán mayoritariamente a una fuerte inversión en un delantero de nivel- y en la entidad peinan el mercado para tener un repuesto de garantías. Maouassa sería una apuesta por un futbolista joven con un gran potencial de revalorización, algo que en el Betis consideran que es de suma importancia dentro de su estrategia de incorporaciones.