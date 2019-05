Galones para Diego Lainez en México

Cada minuto que Quique Setién le da al joven Diego Lainez es noticia en México, donde están muy pendientes de la prometedora perla salida de la cantera del América. Todo da para debate, cualquier gesto técnico del azteca con el Betis se comenta y, si no juega, se habla de él todavía más; sobre todo después de que su otro gran pretendiente, el Ajax, esté a sólo un pasito de meterse en la final de la Champions.

En su país están convencidos de que Lainez merece jugar más y, al menos por su parte, no escatiman a la hora de dar galones al de Villahermosa, al que todos señalan como líder indiscutible de la selección con la que México peleará por ganar el Mundial sub 20. La 'menor' de la 'Tri' trabaja ya en D.C. sin los tres jugadores que militan en clubes europeos, uno de ellos, el verdiblanco, al que se encomiendan tratando de no cargarle con una presión excesiva. "No pretendo cargar en la espalda de Lainez a todo el equipo, sería un error mío y pretender que Lainez, él solo, nos salve", señaló el técnico de la sub 20 Diego Ramírez, a quien secundó su pupilo Eduardo Torres. "Lainez es alguien más para el equipo, nadie está por encima del equipo y hay que arroparlo solamente y unirlo lo más pronto posible", indicó el jugador de Chivas, quien agregó que el hecho de que esté con ellos y no en la Copa Oro con la absoluta "es algo muy bueno", ya que "aportará su granito de arena para lograr los objetivos".

Por su parte, Carlos Gutiérrez, futbolista de Pumas, destacó que el bético "tiene mucha calidad y va a aportar mucho a la selección".

"Sabemos que es un jugador muy importante, pero trataremos de arroparlo para que se sienta muy cómodo. Por algo nos escogieron, por algo estamos en esta convocatoria", añadió su compañero José Fernando Plascencia, citado también para el Mundial de Polonia.

Otro de los que dedicó elogios a Lainez fue Ángel Alonso, uno de los tres porteros de la sub 20 azteca: "Él tiene experiencia en Europa y esperamos que eso nos pueda ayudar en algo. Vamos a apoyarle para que demuestre de qué está hecho".

La sub 20 de Mexico trabaja ya en su país sin el '22' verdiblanco, ni José Juan Macías y Misael Domínguez, que se unirán al resto del grupo en la concentración en Austria, a donde viaja el domingo para jugar dos amistosos: el día 11 con Arabia Saudí y el 14-M, contra Colombia. Además, el día 17, ya en suelo polaco, se medirá a Nueva Zelanda, en el último test previo al Mundial.