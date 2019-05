Ruibal: "En el Betis hay mucho nivel, pero me gustan los retos"

Aitor Ruibal, quien está completando una interesante temporada con el Rayo Majadahonda, ha concedido una entrevista a Mundo Deportivo, en la que habla sobre su futuro. Y el mismo lo ve ligado al Betis. Al menos, ése es su deseo, tras salir a préstamo.

- ¿Llegó a perder la fe en dar el salto a un equipo de primera fila?

- No completamente, pero sí llegué a tener la sensación de que había trabajado mucho y la recompensa esperada no llegaba. Pero con el apoyo de mi madre y mi abuelo, que en paz descanse, conseguí no rendirme y seguir luchando. Quiero demostrar que, después de ser competitivo en Segunda, puedo lograrlo en Primera.

- Muchos niños tienen el sueño de ser futbolistas. ¿Cuándo se dio cuenta usted de que esto iba en serio?

- Siendo juvenil de primer año, jugando en el Manresa, la temporada me salió muy bien y el Cornellà me llamó. Y al principio me costó adaptarme, pero con el tiempo fui sintiéndome cada vez más hecho físicamente, debuté con el primer equipo en Segunda B y más tarde llegó la oferta de L'Hospitalet. Ahí me di cuenta de que esto iba en serio y pasó lo que tenía que pasar por mi ambición y mi trabajo día a día.

- ¿Nunca estuvo cerca de entrar en las canteras de Barça o Espanyol?

- Siendo más jovencito, como alevín e infantil, hubo alguna prueba y algún amistoso; pero no salió bien.

- Le costó un poco entrar en los planes de Antonio Iriondo. ¿Llegó a pensar que no había sido una buena idea ir al Rayo Majadahonda?

- Si te llega a preocupar no jugar, pero no llegas a pensar que no ha sido una buena idea. Pero a raíz de trabajar duro Antonio acabó dándome confianza.

- El curso pasado, debutó en Primera con el Betis. Apenas fueron unos minutos, pero...¿qué sintió?

- Fue muy emocionante. Es el sueño de cualquier niño al que le gusta el fútbol, y aunque fueran muy pocos minutos, los viví con la sensación de que quería que nunca se acabase ese momento. Jugar ante 55.000 personas es increíble. Yo recuerdo estar calentando, con el Betis perdiendo, y ante una decisión errónea del árbitro todo el Benito Villamarín pitó, y pensé: 'Madre mía, me estoy quedando sordo'. Fue una pasada.

- Fue un Betis-Atlético. ¿Intercambió la camiseta con alguien?

- No, decidí que quería guardarla para regalársela a mi madre.

- ¿Qué condiciones contractuales tiene ahora mismo en el Betis?

- Este junio finaliza mi contrato con el filial y si el Betis decide renovarme tendría dos años más con ficha del primer equipo.

- El Betis lleva un tiempo buscando delantero, ¿podría ser Ruibal el '9' verdiblanco para el próximo curso?

- Ojalá. Está difícil porque hay mucho nivel, pero a mi me gustan los retos difíciles.

- ¿Su prioridad sería regresar al Betis o está abierto a escuchar ofertas?

- Ahora mismo prefiero estar centrado en este final de curso con el Rayo.

- ¿Sería una decepción no jugar en Primera el próximo curso?

- Una decepción no, pero está claro que sería bueno para demostrar que, después de hacerlo en Segunda, puedo ser competitivo en Primera.

- ¿En qué posición se siente más cómodo?

- Como delantero centro. Como extremo también, pero si puedo decidir, un poco como estoy jugando este año, con doble punta y teniendo mucha movilidad.

- Para aquel que no le haya visto sobre el verde. ¿Cómo se definiría?

- Soy rápido, potente y con el balón intento mirar hacia delante siempre.