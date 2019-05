Vinculan con el Betis a un delantero tan goleador como polémico

El gol es lo más caro en el fútbol. Tanto, que para el Betis resultó imposible hacer el pasado mes de enero, por lo que los clubes menos poderosos tienen que acabar escudriñando las ligas menores en busca de pólvora. Y, en ese sentido, hay un delantero del que se está hablando mucho en Gran Bretaña. Eso sí, no sólo por sus goles...

Se trata de un Alfredo Morelos (1,77 m) que a sus 22 años ya es internacional absoluto con Colombia y que, tras su excelente temporada en el Rangers FC (otrora Glasgow Rangers) alberga muchas opciones de ser citado para la venidera Copa América. Según Fooball Scotland, tanto el Olympique de Marsella como el Betis han puesto sus ojos en un futbolista con mucho gol (hizo cuatro en un solo partido y suma 29 en total, además de 11 asistencias) y mucho genio.

Y es que Morelos, quien puede actuar también como extremo, ha sido expulsado esta temporada hasta en cinco ocasiones, cuatro por ver la roja directa, a lo que hay que sumarle 15 amarillas.Queda claro, pues, que el atacante cafetero debe mejorar en el apartado disciplinario. No en vano, ha ercibido la reprimenda pública de su técnico, el mítico Steven Gerrard: "He ido más allá con él, lo he defendido pero sigue siendo irresponsable, perjudica al equipo e irrespeta a los hinchas. Recomendaré que lo multen".

Por irresponsable, Morelos saldría a un precio más económico de Glasgow. Gol tiene, desde luego.