Las cifras del fichaje de Juanmi, sobre la mesa

El inminente fichaje de Juanmi por el Betis ya es un hecho. El delantero de la Real Sociedad formará parte del plantel bético de cara a la temporada 2019/20 del club verdiblanco, como adelantaba el pasado jueves ABC. El futbolista malagueño habría pedido a la directiva de su actual equipo salir con motivo de la falta de minutos disputados por el delantero, a lo que desde el club donostiarra se aceptó la petición siempre y cuando hubiera una oferta por él.

Y el Betis la hizo. En las últimas horas se estaba especulando con las cifras que moverán a Juanmi del norte al sur de España y se hablaban de una cifra aproximada de 7 millones de euros. Hoy se ha podido saber que la Real Sociedad y el Betis habrían llegado un acuerdo por una cantidad de 8 millones de euros fijos más dos en variables, según Muchodeporte.

Así, el malagueño, volvería a reencontrarse con Sergio Canales, el cual solo tiene buenas palabras por su excompañero: "Juanmi es mi debilidad. El año pasado se veía que había conexión entre nosotros y me encantan los jugadores que buscan la portería con tanta hambre. Hace esos desmarques que tantas veces no se ven. Me parece un jugador muy importante para el equipo", afirmaba Canales cuando le preguntaban por los puntos fuertes de la Real de esta temporada.

Juanmi ha disputado, únicamente, 16 partidos de titular esta temporada en el cuadro guipuzcoano, anotando 6 goles y repartiendo 3 asistencias.