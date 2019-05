Un equipo de Primera se interesa por Aitor Ruibal

Aitor Ruibal no deja de ser noticia estos días. La temporada del joven atacante cedido por el Real Betis en el Rayo Majadahonda no está pasando desapercibida, ni mucho menos. No solo para los dirigentes verdiblancos que podrían valorar positivamente la posibilidad de que el delantero formase parte de la primera plantilla la próxima temporada. El buen hacer goleador de Ruibal ha llamado la atención de más equipos de Primera división, según desvela Mundo Deportivo. En este caso, también ha atraído las miradas del Eibar de Mendilibar.

Aitor Ruibal partió este verano hacia tierras madrileñas con el objetivo de labrarse un nombre en la élite del fútbol nacional. Y no parece que su decidido y complejo deseo se encuentre muy lejos de ser cumplido. 12 goles (11 en liga y 1 en copa) y 3 asistencias avalan su temporada a pesar de que no comenzó siendo titular en los esquemas de Antonio Iriondo. Su irrupción goleadora desde el banquillo acabó otorgándole un lugar en el once titular que aún ostenta dada su importancia en la producción ofensiva del equipo madrileño del que es el máximo goleador.

Así las cosas, que Aitor Ruibal se ha ganado un hueco en la próxima campaña en Primera división parece más o menos claro. Las dudas que rodean al futuro del joven canterano del Real Betis es si lo hará con la camiseta de las Trece Barras o vistiendo la casaca de otro conjunto. En Heliópolis, la llegada de Aitor Ruibal supondría la obligación de realizarle un contrato con el primer equipo ya que su unión al filial finaliza este verano, por lo que la decisión de la dirección deportiva verdiblanca quedará pendiente de cómo evolucione la planificación de la plantilla en la parcela ofensiva para la temporada 2019-2020.

El joven atacante de 23 años, siempre que ha tenido la oportunidad de expresarse en los medios, ha reiterado su deseo de afrontar el reto de ser importante en el Real Betis. Sin embargo, ahora se abre la puerta de la SD Eibar que ya ha mostrado un fuerte interés por el jugador. La dirección deportiva que encabeza Fran Garagarza ya prepara la próxima temporada tras conseguir la salvación, y trabaja con el simple y claro objetivo de confeccionar una plantilla plagada de jóvenes talentos con proyección que encajen en el estilo de juego de Mendilibar y en el modelo eibarrés de entender el fútbol.