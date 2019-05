Eibar-Betis: Por obligación, dignidad y fe

Pensar en la posibilidad de jugar en Europa la próxima temporada se antoja, tras cuatro partidos sin ganar (tres derrotas y un empate), un atrevimiento. El Betis ha dejado pasar tantos trenes en las últimas semanas, que las exiguas opciones de clasificarse para competición europea que aún conserva alcanzan la categoría de milagro.

No sólo está obligado a ganarlo todo, algo que, a tenor de lo visto últimamente, parece poco probable. También debe esperar que pinchen rivales que, en contra de lo que están haciendo los de Setién, se están tomando muy en serio la pelea por Europa. Como el Espanyol (9º), que ayer goleó al Atlético en Cornellà, o la Real (8º), que se impuso al Alavés (10º); incluso el Leganés (11º) -todos en una horquilla de dos puntos-, un equipo que aspiraba a mantener la categoría, pero que en esta Liga 'de saldo' se ha colado con su triunfo ante el Sevilla en la pelea, colocándose a cinco de la séptima plaza. Con un punto más que el Betis, 45, el 'Lega' se apunta a una fiesta a la que no estaba invitado, pero a la que, puestos a soñar, no va a renunciar con un calendario asequible.

Con todos estos resultados, y a la espera de lo que haga el Athletic esta tarde en Valladolid, el Betis visita (14:00 h) Ipurua, un estadio maldito, en el que no gana desde hace 30 años y donde en los últimos años le han pintado la cara (basta recordar el 5-0 de la pasada campaña), para apurar las escasas opciones europeas que aún alberga o decir adiós a una temporada que comenzó siendo muy ilusionante pero que podría acabar con una mezcla de decepción y frustración.

Al Betis sólo le vale ganar. Nada más. Un triunfo con el que lamer además una herida sangrante desde el derbi y que se agravó con la visita al Ciudad de Valencia. Ni siquiera el empate postrero del pasado fin de semana ante el Espanyol sirvió para cortar una hemorragia que amenaza con malograr un proyecto ambicioso concebido a largo plazo y que se ha desestabilizado en el primer contratiempo.

Consecuencias al margen, Setién afrontará la cita en Eibar sin dos de sus pilares: Mandi, por sanción, y Canales, por lesión. Su paisano ha terminado pagando el esfuerzo que hizo para jugar el derbi y difícilmente estará totalmente recuperado para lo que resta de temporada.

No se descarta que, con estas ausencias y en un intento por encontrar soluciones al bloqueo del equipo, Setién apueste por mantener el sistema con el que acabó contra el Espanyol (1-4-1-4-1), con el regreso de William Carvalho al once, tras su lesión.

Joel, salvo contratiempo, acabará la temporada de titular. En la línea de cuatro, la duda reside en quién ocupará el lateral derecho, con Joaquín, Francis o incluso Emerson peleando por el puesto. Bartra, Feddal y Junior completarían la línea defensiva, con el internacional luso por delante, ocupando el pivote. Guardado y Lo Celso, un paso por delante, y Lainez y Tello en los extremos. Loren podría ser la referencia, aunque Jesé sigue siendo el preferido por el entrenador para liderar la vanguardia, a pesar de los resultados.

Deberes hechos

El Eibar, por su parte, sin más aliciente que brindar un triunfo a su afición con el que celebrar su continuidad en Primera un año más, recibe al Betis con una larga lista de bajas. A las lesiones de larga duración de Arbilla, Bigas y Pape Diop, se le han sumado esta semana las de Rubén Peña, que ha sido intervenido de una rotura de menisco, y Marc Cardona, con una microrrotura muscular. Así, la única duda de Mendilibar es si apostar o no desde el inicio por Pedro León.

Alineaciones probables

Eibar: Dmitrovic, De Blasis, Ramis, Oliveira, Cote, Escalante, Jordán, Pedro León, Orellana, Cucurella, Enrich.

Betis: Joel; Joaquín, Bartra, Feddal, Junior; Carvalho, Lainez, Guardado, Lo Celso, Tello y Loren.

Campo: Ipurua.

Árbitro: Iglesias Villanueva, colegio gallego.

El dato: El Eibar cumplirá su sexta temporada en la élite, algo impensable hace una década.

La frase: Charles: "Debemos honrar este escudo hasta el final".

El ambiente: Será el primer partido que se dispute en Ipurua un domingo a las 14.00 horas, por lo que la asistencia es una verdadera incógnita.