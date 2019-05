Joaquín: "Hemos creado 15 ocasiones de todo tipo"

Joaquín lamentaba en la entrevista flash con beIN la falta de acierto ante el marco contrario: "Nos falta que la pelotita entre porque más ocasiones no se pueden crear. Hoy hemos creado 15 ocasiones, de penalti, con portero, sin portero, desde fuera del área, de remate... el equipo no se rinde, lucha. Creo que no merecemos perder estos partidos. Creo que el fútbol se está portando injustamente con el Betis en los últimos partidos".

El gaditano lamentaba que los resultados no lleguen: "Lo que cuentan son los resultados y los resultados son los goles. Si conseguimos meter dos o tres ocasiones nos llevamos los tres puntos".

El capitán quiso sacar la cara por el equipo: "Nos gustaría terminar bien. Hemos trabajado para dar una buena imagen y desgraciadamente no tenemos suerte de cara a gol. Lo sentimos por no lograr victorias, pero el equipo tiene compromiso y actitud. Ante un equipo bueno en casa como el Eibar, hemos competido y hemos creado ocasiones, pero no nos ha llegado".