Setién: "El fútbol está siendo injusto con el Betis"

Quique Setién señalaba tras el duelo que el fútbol ha sido injusto con el Betis en las últimas jornadas.

El Betis no marca: "La realidad es que hemos hecho el partido que queríamos hacer. Contra este equipo es difícil por su manera de jugar, no facilita nada. Hemos controlado bien sus balones largos, aéreos. Hemos superado bien sus líneas, jugando en corto y en largo. Hemos llevado el partido donde queríamos. Nada más empezar hemos tenido un acercamiento. Hemos defendido muy bien, que no es fácil. Hemos generado suficiente para marcar uno, dos goles, tres o cuatro. Creo que Cote no ha tirado con mucho convencimiento, ha pasado entre muchos, se ha envenenado... es complicado lo que le cuesta a unos marcar y a otros. Estoy orgulloso del compromiso y la actitud del equipo. El equipo sigue firme y hoy nos ha faltado ese punto de inspiración para meter el balón dentro y resolver y salir de esta situación amarga.

El Eibar también ha tenido ocasiones: "El Eibar ha tenido sus opciones, pero no tan claras como las nuestras. Creo que nuestro bagaje es mejor. Ellos te comprometen mucho porque te defienden muy adelante, te centran mucho, muchos corners. Hay una fase en la que sacan muchos, pero los controlamos bien. En general creo que el partido y las ocasiones más claras han sido las nuestras. Hubiera sido más entretenido para nosotros si marcamos. Con el 1-1 si marcamos el penalti el equipo estaba muy bien. Al final hay que meterla porque al final el rival siempre te hace alguna".

¿Injusto?: "Hasta Mendilibar me ha dicho que merecíamos mucho más. Es obvio, ha sido muy claro. Si se ven las cosas con objetividad, las ocasiones como la de Andrés, el penalti o el remate de Bartra podríamos haber terminado mejor".

¿Está decepcionado?: "Estoy decepcionado con lo que nos ha pasado en la segunda vuelta. No hemos conseguido satisfacer nuestras propias ilusiones y expectativas. Hicimos buena fase de grupos de UEL, semifinales de Copa, fuimos superiores a equipos en fases de la temporada, pero eso no se ha traducido en buenos resultados. Sé que el fútbol depende de los resultados, pero la posición en la tabla no es justa en relación en cómo hemos jugado. En los últimos cuatro o cinco partidos el único que merecimos perder fue el del Levante. El fútbol ha sido injusto con nosotros y de ahí viene la decepción".

¿Se le ha acabado el crédito?: "No sé. Para los que se preocupan exclusivamente del resultado, está claro. Para los otros, hacemos cosas bien para el futuro. Según con el prisma que se mire unos pensarán una cosa y otros otra".