El verano bético se tiñe de azulgrana

Las relaciones entre el Betis y el Barcelona, retomadas hace dos veranos con el fichaje a bajo coste (4 kilos) de Tello, son, en estos momentos, más que fluidas. La presencia en la secretaría técnica verdiblanca de Lorenzo Serra Ferrer, con buenos contactos aún en la Ciudad Condal por su pasado en la entidad de Les Corts, cotiza al alza desde que su amigo Pep Segura se convirtiera en julio de 2017 en manager general de los culés. En el mercado invernal, de hecho, ambas instituciones compraron a medias a Emerson, que permanecerá cedido hasta el 30 de junio en Heliópolis y, desde entonces y hasta como poco 2021, vestirá de verdiblanco. Una fórmula, la de la copropiedad, que podría repetirse en las próximas ventanas de transferencias, dependiendo también de la experiencia piloto con el carrilero diestro brasileño.

Sea como fuere, el próximo verano aparece teñido de azulgrana en el horizonte bético. Y no sólo por el ex del Atlético Mineiro, ya que, según publican los dos principales periódicos catalanes, los intereses de los dos clubes se volverán a cruzar. Así, Pau López seguiría en la terna de porteros que maneja el Barcelona para suplir a Cillessen, como avanzó en su día 'Sport' y recalca ahora 'Marca'. Bartomeu no exigirá los 60 millones que marca la cláusula de rescisión del holandés, al que le pesa estar a la sombra de Ter Stegen, pero espera recaudar, como poco, 25 kilos, que reinvertiría en el relevo bajo palos. Onana (Ajax) y Sommer (Borussia Mönchengladbach) serían las alternativas al gerundenses, por el que el Betis se remite a los 30 millones en que se fijó su libertad.

Con todo, en Can Barça tienen argumentos para negociar. Entre ellos, Miranda (19), el carrilero zurdo que más gusta en la Avenida de La Palmera para competir con Junior o para ocupar su sitio, en caso de que llegue una propuesta de 30 millones o más por el hispano-dominicano. Según 'Mundo Deportivo', el Olivarense ve con buenos ojos volver a casa, pero Benfica, Ajax y Juventus (para su filial) también le pretenden. La cesión es una posibilidad, ya tanteada el verano anterior, si bien parece que la idea de todos es un traspaso, incluyendo una opción de recompra para los azulgranas, que se mostrarían flexibles, llegado el caso, amén de mostrar a Miranda y sus agentes su preferencia por que vistiera la camiseta de las trece barras.

Igualmente, Serra y sus colaboradores monitorizan desde hace meses a Ludovit Reis (18), un prometedor pivote neerlandés que el Barcelona ha comprado al Groningen por 7,7 kilos, según 'De Telegraaf', en principio para el filial culé, aunque en Heliópolis consideran al de Haarlem un interesante 'plan B' por si no se recluta a Radoja.