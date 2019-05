Haro, sobre Setién, Serra, los fichajes, la temporada...

Ángel Haro ha atendido a los medios en la Feria y no ha dudado en calificar el final de la temporada como "decepcionante". "Cuando falla algo hay que analizarlo con autocrítica. Cualquier profesional del club está sometido a esa autocrítica. Se hará el balance al final de la temporada", ha indicado.

Serra Ferrer: "Estamos contentos con el trabajo que se viene realizando en la comisión deportiva, Serra es importante y estamos contento con su trabajo. No hay motivo para pensar que no siga".

Setién: "Haremos balance al final de la temporada, nos sentaremos las dos partes y se tomará la mejor decisión. Es una persona honesta, que ha realizado un gran trabajo.".

Decepción por no entrar en Europa: "El hecho de que veamos como un problema no entrar en Europa es un avance con respecto a antes".

Juanmi y Gerard Moreno: "Venimos trabajando toda la temporada en la planificación. Hay jugadores interesantes, pero no puedo hablar más al respecto".

Críticas a Setién: "Cuando el equipo no gana, la cabeza visible es el entrenador, pero hay que mantener la cabeza fría. No tiene sentido buscar culpables, cuando acabe la temporada haremos análisis. Si el zooom se pone en la primera parte de la temporada hay mucho donde agarrarse, si se pone al final, los resultados son peores".

Menos ingresos sin Europa: "Intentar estar en competiciones europeas, hay un freno en ingresos, pero seguimos con un rumbo claro. Es un freno, pero no es un drama no estar en un europea. El club para crecer de una forma sostenible. Estar en Europa son unos 15 millones, no es tanto. Es mejor estar, pero los jugadores tienen que revalorizarse".

Serra sigue igual: "No he visto nada. Trabajamos en la comisión deportiva. Tenemos afinidad en el 90 por ciento, aunque en alguna ocasión podemos tener alguna discrepancia".