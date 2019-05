Setién y los jugadores que podrían despedirse del Villamarín

En el Betis, estos días, toda la atención la está centrando la continuidad o no del técnico, Quique Setién. Pero, el cántabro no es el único cuyo futuro en el Betis no está al cien por cien garantizado el próximo curso. De hecho, salvo Jesé que termina contrato y regresará al PSG al final de temporada, el resto de jugadores de la plantilla tiene contrato en vigor más allá del 30 de junio, pero no parece claro (ni probable) que todos vayan a seguir. P

Por ello, el encuentro de este domingo ante el Huesca tendrá tinte de despedida para algunos. En la galería, repasamos algunos de los que podrían decir adiós en verano.