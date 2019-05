Abelardo, sobre el interés del Betis

Abelardo Fernández es uno de los entrenadores que más gustan en el Betis en el caso de que Quique Setién no siga la próxima temporada, que también está por ver todavía.

El técnico del Alavés ha vuelto a ser preguntado por todo esto y por la noticia de la 'Cope' que apuntaba a que ha recibido una llamada de Serra Ferrer para conocer su predisposición; algo que no quiso entrar a valorar y de lo que no hablará "hasta que se acabe la temporada". "Yo estoy centrado en mi trabajo, no hay más. Lo único que puedo decir es que desde que llegué al Alavés he intentado que cumpla sus objetivos. Lo único que he prometido es profesionalidad, y ahí está", señaló el excentral en rueda de prensa, donde aseguró que este curso está "disfrutando muchísimo a pesar de estar ocho partidos sin ganar".

"Estoy disfrutando de estar en este club y de tener un grupo de jugadores envidiable, que hace muy fáciles las cosas al entrenado y el ambiente es buenísimo", agregó, antes de volver a esquivar las preguntas sobre el Betis y su posible destino: "No quiero hablar de mi futuro ahora, ni tampoco tomar decisiones. Cuando acabe LaLiga hablaré de lo que me queráis preguntar y lo diré muy gustosamente, pero todavía tenemos una oportunidad de aspirar al séptimo puesto y es en lo que estoy centrado".