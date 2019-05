Lo Celso desea una raíz más profunda en el Betis

Resulta muy aventurado afirmar que Giovani Lo Celso comandará el nuevo proyecto del Betis en la 2019/2020, especialmente porque el rosarino es la joya de la corona verdiblanca. Auténtica revelación de LaLiga, se trata, sin lugar a dudas, del futbolista verdiblanco con mejor cartel dentro y fuera de las fronteras españolas, merced a un rendimiento espectacular, con una explosión goleadora que lo convierten en un fichaje apetecible para grandes clubes europeos. Además, no clasificarse para competiciones continentales resta, sin lugar a dudas, atractivo a una escuadra que, no obstante, peleará la campaña venidera por los mismos retos, aspecto este último que han asegurado al zurdo desde las altas instancias del Benito Villamarín. No hacía falta: está convencido de continuar.

Y es que, después de que la entidad que preside Ángel Haro ejecutara hace escasas fechas la opción de compra recogida en su contrato de cesión por parte del PSG, cifrada en 22 millones de euros (pagaderos en tres cómodos plazos durante los dos próximos años), Lo Celso ha pasado a pertenecer de pleno derecho al Betis, aunque los parisinos se reservan un 20% de una futura plusvalía. El ya atacante argentino pasa a tener contrato en la Avenida de La Palmera hasta 2023, con una cláusula prohibitiva de 100 millones de euros, lo que no es óbice para que esté recibiendo propuestas interesantes, especialmente de la Premier League. El Tottenham, que piensa en Gio como posible recambio para el danés Christian Eriksen, inició una subasta a la que se habría sumado, según 'The Sun', el Everton, sin olvidar otros nombres rimbombantes que no han trascendido en Italia y España, más allá de los rumores sobre el Barcelona, donde su compatriota Leo Messi estaría haciendo presión para que compartieran proyecto muy pronto.

Pero, según ha podido saber ESTADIO Deportivo de fuentes del entorno de Lo Celso, sus planes son cumplir, como poco, su segunda temporada en Heliópolis, por lo que no forzará su salida, menos aún a equipos que lo alejen de la que considera la mejor Liga del mundo, a la que ha conseguido llegar con sólo 22 años (ahora tiene ya 23) y de la que no tiene previsto marcharse. Tendría que llegar una proposición 'mareante', de las que hacen dudar a todos, para que el ex de PSG y Rosario Central se planteara un cambio de aires. En este sentido, en la planta noble del Villamarín deberían estar convencidos de la pertinencia de hacer caja con él para rearmar la plantilla, aunque, por ahora, la hoja de ruta pasa por deshacerse de otros efectivos (Junior, Camarasa y quizás Boudebouz), recurriendo, incluso, a fondos de inversión si fuera necesario, para financiar el tercer proyecto de Haro y Catalán antes que debilitar el vestuario con hombres más importantes a juicio de los técnicos.

Encima, Gio ha confesado a su círculo más íntimo que ha encontrado en Heliópolis el contexto ideal para explotar como futbolista de elite, considerando que tiene margen todavía de crecimiento para dar el salto a medio plazo a clubes con aspiraciones mayores. Ya ha militado en el PSG, el más grande de Francia, estando de acuerdo con dar un paso atrás para tomar un impulso, si cabe, superior. Piensa en grande (Real Madrid, Barcelona), por lo que es consciente de que necesita su tiempo para afianzar el listón que ha fijado en la 18/19. Por si fuera poco, el Betis se ha convertido para Lo Celso en una familia, un lugar donde lo han acogido de maravilla, donde se siente querido, respetado e integrado, un elemento nada baladí para superar su timidez.

Lo Celso

Aquí, además, se siente un líder, la piedra angular, la vértebra clave de una columna vertebral que (se lo han prometido) será cada vez más sólida para aspirar a todo. Desea seguir creciendo en una institución, como él, en clara ascensión y con una gran proyección. Está decidido, al menos mientras no aparezcan fantasmas blancos o azulgranas.