Setién: "Debemos ganar por esa sola posibilidad y por nuestra propia dignidad"

Quique Setién ha comparecido en rueda de prensa antes de enfrentarse este domingo al Huesca, ya descendido a Segunda división, aunque para el míster bético, el partido tiene mucho en juego. "El hecho de jugarnos una sola posibilidad, y luego por la honradez que hemos de tener hasta el último día. Vamos a competir, mañana nos entregaremos total y absolutamente para tratar de ganar el partido, quedar un puesto arriba o abajo es importante, y sobre todo, por mantenar a salvo nuestra propia dignidad", ha dicho.

El de mañana puede ser el último partido en casa no solo de Setién, sino de algunos jugadores, aunque el técnico no ha querido dar pistas sobre el futuro: "No miro a largo plazo, siempre pienso lo mismo, que me voy a quedar mucho tiempo y trabajo en aras de hacer las cosas cada día mejor y seguir creciendo. Sin nombrar a ningún jugador, siempre los finales de temporada supone esto. La despedida de algunos y la llegada de otros. No me refiero a ninguno en concreto y a todos en general. Algún jugador se irá y otros llegarán, esto son las quinielas que uno hace a final de temporada".

Brindar un triunfo a la afición en el Villamarín en la despedida de la temporada: "Nuestra afición se merece una victoria, no se la estamos pudiendo conceder en las últimas jornadas pero lo trataremos por todos los medios, estamos concienciados de la importancia que tiene el partido y acabar con dignidad la temporada".

Cómo está el equipo anímicamente: "El equipo quedó un poco tocado del partido de Eibar, creo que merecimos más, le puso mucha ganas e intención, hicimos muchas cosas bien, superamos en bastantes cosas al rival y acabamos frustrados por no conseguir la victoria, pero nos hemos repuesto como hacemos siempre. Confiemos en empezar mañana marcando primero, que las cosas cambien porque en algún momento tienen que hacerlo".

Laínez saldrá antes de tiempo con la sub 20: "Estamos a expensas del club y la Federación Mexicana, están hablando, posiblemente se aclare en los primeros días de la semana que viene para saber cuando se incorpora con la selección".

Qué Huesca espera: "A veces a uno de la da pena de algunos equipos, ves cómo han peleado, de la mejoría que han tenido, de lo dificil que ha sido para muchos ganar a este Huesca, empezando por nosotros, y ha sido una agonía para muchos equipos jugar contra el Huesca. A priori todos sabíamos que iba a tener dificultades pero han peleado hasta el final. Es un equipo que me ha gustado mucho pero que no ha tenido el premio que esperaba. La realidad es que para nosotros será una incógnita saber qué Huesca nos encontraremos pero nosotros tenemos que esperar al mejor Huesca, ahora sin esa presión añadida de ganar por obligación, tiene cosas muy interasantes, tiene jugadores de bastante nivel, un buen entrenador, espero al mejor Huesca posible, pero si nosotros hacemos las cosas bien tendríamos que ganar este partido".

Barragán y Canales no llegan: "No están para jugar. Van mejorando de las molestias pero no están todavía en condiciones de participar con el grupo, hay riesgo de que se le reactiven los problemas que tienen y tanto uno como otro se van a peder lo que queda de temporada a no ser que haya alguna posibilidad".

Predomina el ganar como sea: "No, siempre hemos querido ganar a través de lo que le hemos trasladado a los futbolistas. Tratamos de mantener esos principios, tratamos de hacer las cosas así, no es fácil cambiar la mentalidad de un futbolista de un día para otro después de meses jugando así. Lo más importante es coordinar el trabajo de todos los jugadores y transmistir los conceptos puntuales de caada partido. Por eso digo lo de ganar este partido y dejar una satisfacción interna para nosotros y para la afición.