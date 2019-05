La sombra de la FIFA enfría la salida de Gerard Moreno

El interés del Betis por Gerard Moreno puede verse afectado en los próximos días. El Villarreal y el Valencia, con casi total seguridad, serán sancionados por el ya famoso artículo 19 del reglamento FIFA, según informa Marca, lo que impediría a ambos equipos valencianos acudir a una o varias ventanas de fichajes. Con los antecedentes de equipos penalizados por este mismo artículo la sanción podría ser de entre 1 y 2 mercados de fichajes sin poder incorporar futbolistas.

Así la salida de Gerard Moreno del Villarreal puede complicarse. Esta sanción se sumaría a otras objeciones que tendría el club bético para acometer su fichaje, como la cantidad que pide el equipo de Roig por el catalán -en torno a 20 millones de euros por el 50 por ciento de su ficha- o el caché que exige el futbolista que, según la directiva verdiblanca, son cifras a las que no estarían dispuestos a llegar, según ABC.

El equipo castellonense, si finalmente es penalizado, no se desprenderá de sus futbolistas tan fácilmente. Su actuación durante esta temporada en Primera división no ha sido nada esperanzadora y esperan, como mínimo, no tener que deshacerse de los servicios de ninguno de sus jugadores, aunque esto suponga no poder contar con caras nuevas para la próxima temporada.

En el caso de la delantera, si los del Estadio de la Cerámica venden a Moreno -que no ha contado esta campaña con especial protagonismo-, únicamente quedarían en sus filas dos jugadores de ataque (Bacca y Ekambi) por lo que la salida del catalán se antoja complicada.