El Betis, con menos fuerza por Lucas Alario

El de Lucas Alario (26) sigue siendo uno de los nombres más reseñables de la lista de delanteros que maneja el Betis para reforzarse este verano. Con Juanmi apalabrado y la continuidad de Loren prácticamente decidida, Serra Ferrer trabaja a destajo para reclutar a uno o dos artilleros más (el segundo sería una apuesta de futuro, de cuadrar los números), con la prioridad de convencer a un 'killer' contrastado y, a ser posible, que conozca la Liga española y/o el idioma para que su aclimatación sea muchísimo más rápida.

El argentino, según confesó hace escasas fechas su representante, a un medio de aquel país, estuvo muy cerca de vestir de verdiblanco a finales del pasado mercado invernal, pero el Leverkusen, finalmente, frenó una operación que se iba a ir por encima de los 25 millones de euros. "En España había clubes interesados en Lucas. Especialmente, teníamos el traspaso al Real Betis cerrado, aunque, finalmente, el Bayer no le dejó ir", aseveraba entonces Pedro Aldave, que metió también en la subasta al Atlético de Madrid, un equipo que, con la anunciada marcha de Griezmann, contaría tanto con la necesidad como con los fondos suficientes para abordar el fichaje de Alario: "El Atleti siempre lo quiso, desde que estaba en River Plate. Eso es verdad".

Ahora, según ha podido saber ESTADIO, Serra, aparte de monitorizar a los españoles Gerard Moreno (Villarreal) y Borja Iglesias (Espanyol), está reciclando muchas de las gestiones que inició en la anterior ventana, donde llegó a tocar a hombres que no cumplen con su perfil preferido, pero de una calidad indiscutible: Milik (Nápoles), Janssen (Tottenham), Cunha (R.B. Leipzig) o Slimani (Leicester). También con otros que sí conocen la tierra y/o la lengua, como Lucas Pérez (West Ham), Lautaro Martínez (Inter de Milán) o el referido Alario, sin duda el que más convence.

Incluso, el vicepresidente deportivo y su mano derecha, Alexis Trujillo, estuvieron de viaje fuera de España a principios de semana, pero ya se encuentran de vuelta en la capital hispalense, en principio sin novedades satisfactorias sobre el delantero. Una fuente solvente aclaraba a esta redacción que uno de sus destinos fue Alemania, donde habrían avanzado los contactos por el punta del Leverkusen, ahora menos reacio que en enero a negociar su salida. Ocurre que, en estos momentos, Alario no está tan decidido como lo estaba hace cuatro meses.

Desde el entorno más directo del de Tostado aclaran que su futuro no está ni mucho menos concretado, pero que el ex de River "busca progresar" pelear por objetivos más ambiciosos, con la disputa "de la Champions League", de largo la competición de clubes más atractiva del planeta, como gran "objetivo". Pero, obviamente, no se cierra ninguna puerta, pues, a sus 26 años, sueña con jugar en LaLiga. "En la vida nunca se sabe", sentencia esta persona muy cercana a Alario, que admite indirectamente que los contactos con Serra Ferrer no han dejado de sucederse en el último año natural.

Era de esperar que la no clasificación para competiciones europeas restara atractivo al Betis ante los grandes nombres del mercado, por lo que, ingeniería financiera aparte, sus responsables deberán jugar las cartas del crecimiento presupuestario e institucional, así como la de la continuidad de hombres como Lo Celso, William Carvalho o Canales para que otros de renombre quieran unirse al proyecto.