Alario le da otra vuelta

Serra Ferrer insiste en reciclar algunas de las gestiones que resultaron infructuosas en el último mercado invernal para reforzar la delantera, especialmente las que atañen a los 'killers' más prestigiosos. Uno de los que estuvo más cerca de vestir de verdiblanco fue Lucas Alario, con el que, según su representante, había un acuerdo total que el Bayer Leverkusen, finalmente, truncó, pues no pudo encontrar un sustituto de garantías para el ex de River Plate. Incluso, estaban sentadas las bases del traspaso, cifrado en 25 millones de euros, pagaderos en varios plazos, aunque aquella compleja operación no llegó, como es sabido, a buen puerto.

Ahora, el italo-argentino ha vuelto a ser tentado por el Betis, mostrándose el conjunto germano más flexible y abierto a negociar. Ocurre que, como ya informó ESTADIO en su edición anterior, el que no lo tiene tan claro ahora es Alario, que no cierra ni mucho menos la puerta verdiblanca, pues aspira, a sus 26 años, a dar el salto pronto a LaLiga, pero sueña con disputar la Champions League, la máxima competición de clubes a nivel mundial, por lo que la no participación de los heliopolitanos siquiera en UEL le resta mucho atractivo.

Es más, el atacante oriundo de Tostado podría encontrar el ansiado premio que persigue sin moverse de la ciudad de Renania del Norte-Westfalia. Porque el Bayer Leverkusen, a falta de una jornada para que la Bundesliga eche el telón, tiene asegurada su participación en la próxima edición de la Europa League -le saca tres puntos a un Wolfsburgo que se lleva en el duelo particular-, quedando sólo por dilucidar si va directamente a la Fase de Grupos o debe disputar las rondas previas -tiene al Eintracht de Frankfurt a un punto-. Sin embargo, de hacer mejor resultado ante el Hertha de Berlín (que no se juega nada) que el Borussia Mönchengladbach (que recibe a un Borussia Dortmund que apurará sus opciones de derrocar al Bayern de Múnich en la lucha por el título), el Leverkusen iría a Champions, con lo que Alario se acomodaría y le daría otra vuelta a sus planes de futuro.