Merino sobre Setién: "Cuando la afición dictamina, el entrenador no se sustenta"

Juan Merino, ex técnico del Real Betis y actual entrenador del UCAM Murcia, fue entrevistado en Radio MARCA para realizar un análisis de su nueva andadura y, de paso, ser preguntado por la opinión que le merece la temporada del Real Betis.



"El Betis ha tenido bastante irregularidad este año, hemos visto el tema de la afición y hemos visto las dudas con Quique Setién, es verdad que a nivel de clasificación no se han conseguido los objetivos y, bueno, ahora mismo lo que uno pide, sobre todo desde la distancia, es tranquilidad, que pase lo que tenga que pasar pero que haya unión" declaró el técnico.

Ante la situación entre Setién y la afición, Merino lo tiene claro: "El termómetro lo marca la afición, independientemente de la opinión que tenga el director deportivo o el presidente. Cuando la afición dictamina, el entrenador no se sustenta".

El entrenador del UCAM Murcia no desea la marcha de Setién: "Es verdad que es una situación delicada, es un entrenador que tiene un año más y yo como entrenador quiero lo mejor para mis compañeros." Pero apoya cualquier decisión que se tome: "Creo que en el club también hay pensamientos diferentes porque todavía no ha salido un comunicado firme de si sigue Quique o no sigue, pero en el club hay gente cualificada para tomar este tipo de decisiones y seguro que van a elegir lo mejor".

También tuvo tiempo para hablar del partido que enfrentará a su antiguo equipo contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu: "Ganar en el Bernabéu siempre es difícil por el potencial que tiene el Madrid, es verdad que el Madrid este año es irregular y es mucho más factible ganar" añade el técnico, "ojalá se pueda conseguir la victoria, siempre es importante para los béticos ganar en un campo como el Bernabéu".

Por otro lado, también habló sobre Dani Ceballos, al que tuvo a sus órdenes en el Betis B y en el primer equipo: "Ceballos ha demostrado que tiene unas condiciones enormes, le falta madurar un poco más, en todos los sentidos, pero las condiciones las tiene, por eso lo fichó el Madrid".

Una de las opciones del futbolista andaluz podría ser volver al Betis: "Para el Betis sería un jugador impresionante. Es verdad, que cuando se fue hubo distintas opiniones, pero es un chaval muy bético. Yo quisiera que estuviese en el Betis y lo acogería con los brazos abiertos porque estamos hablando de un jugador muy importante".