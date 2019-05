Luis Enrique mantiene su confianza en Pau

El meta del Betis, Pau López, mantiene la confianza del seleccionador nacional, Luis Enrique, quien le ha citado para los dos próximos partidos de clasificación para la Eurocopa de 2020 frente a Islas Feroe y Suecia.

Encuentros en los que, por cierto, no estará al frente del equipo el técnico asturiano. José Francisco Molina, director deportivo de la Federación Española de Fútbol (RFEF), confirmó ante la ausencia de Luis Enrique en la rueda de prensa de la convocatoria, que el seleccionador seguirá en el cargo, que no han contactado con ningún entrenador y que no ponen plazo a su regreso.

"El seleccionador Luis Enrique no ha podido estar por el mismo motivo por el que tuvo que abandonar la concentración en Malta y no pudo dirigir el partido, tampoco estará durante la concentración ni en los dos próximos partidos", aseguró en rueda de prensa.

Robert Moreno asume las labores de Luis Enrique y todo el cuerpo técnico estará en continuo contacto con el seleccionador, que permanece en Barcelona junto a su familia.

En lo que a Pau se refiere, ésta será su quinta convocatoria con la absoluta, con la que debutó en el amistoso contra Bosnia. Pese a que en el conjunto verdiblanco ha perdido la titularidad en los últimos partidos en favor de Joel Robles, el catalán parece mantenerse en los planes de la Roja, en la que coincidirá con el exbético Fabián, el centrocampista del Nápoles. El palaciego se estrenará de forma oficial con la absoluta después de tener que abandonar la última concentración por un proceso febril.

Junto al exbético, las otras grandes novedades de esta convocatoria son la vuelta de Cazorla, después de haber estado cerca de dejar el fútbol, y el estreno de Mikel Oyarzabal con Luis Enrique, pues ya debutó con Del Bosque.